Parma-Sampdoria 1-1, pagelle: Stankovic superlativo, Pedrola non si ferma

Pareggio agrodolce per la Sampdoria sul campo della capolista Parma. La formazione di Pirlo regala una prestazione solida e va vicina al colpaccio ma, come già successo in altre occasioni, viene raggiunta nel finale. Nel primo tempo è il solito Pedrola a sbloccare la gara su assist di Borini, poi sale in cattedra Stankovic. Miracolo su Benedyczak con la palla smanacciata in corner, poi ottimi interventi anche su Circati e Shom. Nel mezzo Coulibaly spreca l'1-1 di testa e Depaoli in contropiede trova la risposta di Chichizola.

Ripresa spezzettata con la formazione di Pirlo che sembra in grado di controllare il Parma. Un solo contropiede, non sfruttato sull'asse Pedrola-Borini, poi Stankovic si supera ancora su Partipilo, ma non può nulla sul colpo di testa di Circati, lasciato colpevolmente solo sul secondo palo da Murru. Nel finale più Samp che Parma: un tiro di Kasami deviato in corner e una palla sparata in cielo da Viera dal limite. Finisce 1-1 contro la principale pretendente alla Serie A. Due punti persi o uno guadagnato? Ai posteri l'ardua sentenza.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.