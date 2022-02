San Valentino: 10 curiosità e leggende romantiche a Genova e in Liguria

San Valentino è la giornata più romantica dell'anno anche a Genova e in Liguria: vale la pena dunque rispolverare alcune antiche leggende e curiosità che forse non tutti conoscono e che svelano l'animo più dolce della nostra regione. Si parla di storie d'amore, a volte tragiche e a volte a lieto fine, famose o sconosciute ai più, che si tramandano di generazione in generazione.

Ecco otto leggende e due curiosità

1. La leggenda di piazza dell'Amor Perfetto

Tra il labirinto di caruggi, vicoli e viuzze del centro storico capita spesso di imbattersi in scorci di rara bellezza, che nascondono storie inaspettate. Come quella dell'incredibile amore tra Tommasina Spinola e re Luigi XII. Leggi la storia

2. La leggenda di Paciugo e Paciuga

La coppia inseparabile delle leggende genovesi: un giorno Paciugo il marinaio viene catturato dai mercanti e Paciuga, che non lo vede tornare, inizia ad andare tutti i giorni a piedi al Santuario dell'Incoronata, a pregare per il ritorno del suo sposo. Come finirà? Leggi la storia

3. La leggenda di Alassio, nata dall'amore tra Adelasia e Aleramo

Secondo un'antica leggenda, il borgo venne chiamato così in onore di due innamorati dalla storia travagliata. Leggi la storia

4. La leggenda dell'uomo verde d'alghe

Tra le leggende popolari della Liguria raccolte da Italo Calvino non manca quella di un uomo pronto a tutto pur di sposare la donna dei suoi sogni. Leggi la storia

5. La leggenda del fantasma della marchesa triste

Maria Luigia Ferrari, nata in un'antica famiglia di Varese Ligure, fu corteggiata da rivoluzionari, artisti e poeti. Poi un tragico incidente le deturpò il volto, ma la donna, affabile, cortese, carismatica e raffinata, ebbe ancora molti amori. E sul suo fantasma esiste una leggenda. Leggi la storia

6. Il fantasma dell'amante infelice di Cavour

Si dice che ancora oggi in via Garibaldi compaia la macchia del corpo di Anna Schiaffino, sotto il palazzo da cui si gettò per suicidarsi. Leggi la storia

7. La leggenda di Montalto Ligure

Secondo gli antichi racconti, Montalto Ligure venne fondata da due sposini in fuga dal conte di Ventimiglia, che aveva imposto sui suoi territori lo "ius primae noctis. Leggi la storia

8. La leggenda della Bella di Torriglia

Secondo il proverbio, "tutti la vogliono e nessuno la piglia". Ma chi era in realtà? Tra le varie ipotesi, si dice che fosse l'amante del signore di Torriglia, e dunque, bellissima e "intoccabile". Leggi la storia

Ed ecco le curiosità:

1. "Il cielo in una stanza": la vera storia

Tutti conoscono "Il cielo in una stanza", romantica canzone di Gino Paoli. Forse però non tutti sanno che quella casa dal "soffitto viola" si trovava a Genova, ecco dove

2. Il battibecco amoroso tra 'Blanca' e Maurizio Lastrico

A Sanremo abbiamo visto un'irresistibile sketch con Maria Chiara Giannetta (interprete di 'Blanca', la fiction Rai ambientata a Genova) e l'attore genovese Maurizio Lastrico: i due hanno fatto finta di essere due innamorati, di litigare e ricongiungersi utilizzando solo strofe di canzoni italiane. Guarda il video