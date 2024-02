VIDEO | Il secondo spot di "Liguria da baciare" andato in onda a Sanremo

Dopo la prima versione, che nella serata inaugurale del Festival di Sanremo è stata vista da oltre sei milioni e mezzo di spettatori, la Liguria e le sue bellezze mercoledì sera sono state di nuovo protagoniste su Rai Uno con la seconda cartolina “Liguria da baciare”. I due filmati realizzati per la 74esima edizione della kermesse, diretti dal regista Fausto Brizzi, saranno trasmessi alternati, uno per serata, fino a sabato 10 febbraio.

La cartolina della Regione Liguria vuole celebrare la forza dirompente dell’amore e di una delle sue espressioni più intense, il bacio, simbolo di passione, accoglienza e sentimento. Al centro della scena, oltre alle bellezze del territorio ligure, ci sono i liguri stessi: gli interpreti, infatti, sono stati scelti durante un apposito casting, realizzato a Genova lo scorso 20 gennaio.

A fare da sfondo ai baci, alcuni dei luoghi più affascinanti della Liguria, come Boccadasse, Nervi, Portovenere, Camogli, Cervo e Alassio, oltre alle Cinque Terre. E, per le Cinque Terre, la parola “amore” assume un significato in più: le cartoline trasmesse a Sanremo danno infatti il via alla campagna promozionale Liguria 2024, che in estate culminerà con l’inaugurazione della restaurata via dell’Amore, patrimonio Unesco e tra gli angoli di Liguria più conosciuti e apprezzati nel mondo.

Dopo il Festival, la campagna “Liguria da baciare” approderà sulle reti televisive nazionali. Tra le caratteristiche dell’iniziativa, l’appello al pubblico a ‘proseguire’ in autonomia la cartolina, realizzando e inviando foto dei propri baci ambientati nei panorami liguri taggando @lamialiguria con l’hashtag #liguriadabaciare.