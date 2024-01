Casting per lo spot della Regione al Festival di Sanremo: "Venite a baciarvi"

Aaa coppie innamorate cercansi per lo spot della Regione Liguria da mandare in onda durante il Festival di Sanremo: si tratta della consueta "cartolina" che sarà trasmessa in prima serata su Rai Uno durante le cinque serate della kermesse e questa volta il protagonista sarà l'amore.

Diretto da Fausto Brizzi, lo spot vuole essere un viaggio nella terra ligure attraverso una sfilata di baci nei luoghi più iconici del territorio.

Per la realizzazione dello spot è stato organizzato sabato 20 gennaio un casting al quale potranno partecipare liberamente tutti coloro che vogliono provare a diventare protagonisti del Festival di Sanremo. L'appuntamento è dalle 14.30 alle 19.30 nella Sala della Trasparenza della Regione Liguria (piazza De Ferrari 1, piano terra) alla presenza del regista Fausto Brizzi e del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che interverrà nel corso del pomeriggio. "Venite a baciarvi - recita la locandina - i migliori baci delle coppie selezionate parteciperanno alle riprese dello spot".

Tutte le foto dei partecipanti saranno comunque pubblicate, al di là dell'esito del casting, sui canali de #lamialiguria.