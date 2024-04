Genova e i Giardini Luzzati su Rai 3 in "Generazione Bellezza"

Giovedì 11 aprile alle 20.15 su Rai 3 nuovo appuntamento con "Generazione Bellezza", il programma di Rai Cultura scritto e condotto da Emilio Casalini.

La trasmissione parlerà dei Luzzati come di un modello che può essere replicato, perché può ispirare altri centri storici e altre comunità nella valorizzazione di uno spazio comune. Che diventa non solo "di tutti" ma anche funzionale alla collettività, pensato per essere utile, per rispondere alle esigenze dirette, ai bisogni. Un processo attivato dai bisogni della comunità che si prende anche la responsabilità di supportarlo in modo attivo.

Ed ecco che la piazza è sia per gli adulti che per i bambini, che i tavoli di bar e ristorante sono sia per i clienti che per gli studenti che non consumano, che l’area archeologica viene visitata dai turisti e poi diventa uno spazio dove giocare a carte, popolato da centinaia di ragazzi. Anche le botteghe nascono rispondendo alle necessità di una comunità che ritiene importante avere un negozio di fiori, una galleria d’arte, una vineria, una falegnameria sociale. Con tutti gli attori in gioco che si mettono in discussione: abitanti che non pretendono solo diritti ma si occupano della tutela del decoro, parrocchie che condividono spazi e tesori, amministrazione pubblica che sa ascoltare e che sostiene le iniziative private.

"Bisogna essere in grado di poter costruire un sistema dove tutti sono rappresentati - racconta il sindaco di Genova Marco Bucci a 'Generazione Bellezza' - perché non si può pensare che un solo soggetto riesca a risolvere i problemi. Bisogna trovare un sistema per cui tutti quanti lavorano assieme in una situazione di win win".

E un centro storico complesso come quello di Genova rappresenta una delle sfide più interessanti e vinte che oggi una città possa raccontare. Mettendo al centro le persone e guardando ad un orizzonte coraggioso.