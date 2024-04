Guida Michelin 2024, un ristorante genovese tra le nuove stelle

Il Marin è tra le nuove stelle della Guida Michelin Italia 2024. A consegnare per la prima volta il prestigioso riconoscimento al ristorante guidato da ormai 10 anni dallo chef Marco Visciola è stata Metro Italia, che per il settimo anno consecutivo consegna le targhe ufficiali 'Guida Michelin', quest’anno ottenute da oltre 390 ristoratori.

Il ristorante Il Marin, che si trova all’interno di Eataly, vanta oltre a una location che dà sullo skyline del Porto Antico, una cucina basata sul territorio ma rinnovata da tecniche e idee attuali, grazie a uno chef che “incanta le papille con infinite declinazioni di pesce, contemporanee e solari, autentici concentrati di forza marina”, come spiega Metro Genova.

Lo chef Viscola, nato a Bogliasco nel 1985, ha coltivato la sua arte, approfondendo le tavole regionali più interessanti e allargando poi i suoi confini culturali fino ad arrivare in Corea. Con l’ingresso nel mondo Eataly sviluppa la sua personale visione gourmet ed è con l’approdo a Genova dal 2011, prima al fianco di Enrico Panero e dal 2014 in autonomia, che consolida un’impronta unica nel trattare prodotti e ospiti.

Una cucina estremamente territoriale, per quando innovativa, che porta la Liguria in tavola, unendo le sue eccellenze di terra e di mare. I capisaldi della sua filosofia sono: memoria e tradizione, contemporaneità e avanguardia. Addirittura la sapidità delle sue creazioni è data dalle riduzioni degli ingredienti principali dei piatti, come colatura di alici, fondo bruno della seppia o acciuga, che vanno a sostituire il sale.

“Siamo entusiasti di consegnare allo chef Marco Visciola questo importante riconoscimento, che premia il suo impegno e la sua dedizione. Ci auguriamo che questo momento possa essere soltanto l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni” ha commentato Maurizio Tocco, Store Manager di Metro Genova.