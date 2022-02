Mario Draghi a Genova, prima tappa al porto

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è atteso oggi, mercoledì 9 febbraio, in visita a Genova. La prima tappa prevede, alle ore 9.30, la visita al porto e un'ora più tardi un incontro con le istituzioni a palazzo San Giorgio. Hanno confermato la loro presenza Giovanni Toti, presidente della Regione, Paolo Emilio Signorini, presidente Autorità portuale, e Marco Bucci, sindaco di Genova.

Alle 11.30 visita alla Radura della Memoria. Previsto un momento di preghiera officiato dall'arcivescovo di Genova, Marco Tasca. Infine alle 12.10 visita al cantiere del terzo valico ferroviario (campo base di Trasta). La notizia di una visita di Draghi a Genova era circolata a fine dicembre e l'occasione sembrava dovesse essere il convegno sul Pnrr a Palazzo Ducale, a cui ha poi preso parte il ministro Cingolani.

I 'no green pass' genovesi hanno organizzato una protesta a partire dalle ore 10.30 davanti alla stazione di Brignole, lo ha annunciato l'associazione 'Libera Piazza Genova' attraverso il proprio canale Telegram. Anche lunedì scorso i 'no green pass' hanno messo in scena un presidio di protesta in piazza Dante.