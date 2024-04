25 Aprile, Toti: "L'Italia si fonda sull'antifascismo: saremo maturi quando le polemiche finiranno"

Nel giorno della seduta solenne del consiglio regionale per commemorare il 25 Aprile, anniversario della liberazione d'Italia dal nazifascismo, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti torna sulle polemiche che già hanno animato la città (e non solo) nei giorni scorsi. L'esempio più eclatante, a inizio mese, era stata la bufera sulla comunicazione del Comune di Genova che ricordava l'eccidio della Benedicta senza menzionare partigiani né fascisti. Ma non sono mancati contrasti anche sulla Festa della Bandiera istituita proprio oggi, 23 aprile, secondo alcuni una mossa del centrodestra per distogliere l'attenzione dalla liberazione.

"Il 25 aprile porta da sempre con sé delle polemiche - ha detto Toti - quando queste polemiche finiranno, forse l'Italia sarà davvero matura, rendendo questa ricorrenza una festa di tutti. Occorre ribadire con grande chiarezza che la nostra è una Repubblica fondata sull'antifascismo, che nasce dalle ceneri di una guerra tragica che ha devastato l'Europa e in cui la Resistenza partigiana ha fatto la sua parte e, soprattutto, ha riscattato un Paese, facendolo sedere tra le democrazie che hanno vinto questa guerra".

Non è mancata però una frecciata: "Dall'altra parte occorrerebbe che tutte le culture del nostro Paese, non solamente le forze politiche, riconoscessero che la Liberazione è una festa di tutti: è la celebrazione delle grandi democrazie, a partire dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna, che hanno difeso la bandiera della libertà anche nei tempi più cupi dopo l'inizio della guerra, delle forze partigiane che sono rappresentate dai militari badogliani e monarchici, fino alle brigate Garibaldi del Partito Comunista. Tutto questo è nella nostra carta costituzionale, non mi sembra così difficile ricordarlo, non mi sembra così complesso farne patrimonio comune. D'altra parte, tutti rispondiamo, soprattutto chi ricopre una carica elettiva, a quella stessa Costituzione".

Il relatore Guido Levi: "Caso Scurati simile a censura"

A parlare in consiglio regionale è stato chiamato anche Guido Levi, docente di Storia delle relazioni internazionali all'Università di Genova e direttore della rivista "Storia e memoria" dell'Istituto ligure per la storia della Resistenza: "Le polemiche che accompagnano il 25 aprile spiacciono perché il 25 aprile dovrebbe essere davvero la festa di tutti. È molto importante che lo diventi, mentre queste polemiche giocano in senso contrario. Spero sempre che, anno dopo anno, le polemiche diminuiscano e, invece, purtroppo, sono in costante aumento".

Riferimento inevitabile al "caso Scurati": è stata censura? "Indubbiamente qualcosa di simile", sostiene lo storico. Restando sull'attualità, Levi sostiene che "l'esperienza della Resistenza è specifica della seconda guerra mondiale. Talvolta si è parlato di resistenza in riferimento a esperienze successive, ma non è facile questo tipo di parallelismo: laddove c'è un popolo che resiste a un oppressore, in termini strettamente linguistici, possiamo parlare di resistenza, ma come parallelismo storico tra la resistenza palestinese, la resistenza ucraina e la Resistenza partigiana, ci andrei molto cauto. Sono esperienze storiche completamente diverse e non sono facili da paragonare".

Tornando al 25 aprile, lo storico rimarca che deve essere "un giorno fondamentale in cui tutti si possano riconoscere. Per questo motivo, le polemiche di questi giorni e le polemiche che in generale accompagnano tutti i 25 aprile sono qualcosa di abbastanza triste: sono cose che andrebbero assolutamente evitate". Levi sottolinea che "il senso di questa giornata è ricordare un evento di fondamentale importanza nella nostra storia nazionale e internazionale, una vera e propria svolta nella storia del Novecento, che è bene che tutti conoscano. Le vecchie generazioni che hanno vissuto la guerra e che hanno tramandato le conoscenze di questi fatti, ormai o sono scomparse o stanno scomparendo: spetta agli storici e alle istituzioni ricordare quei momenti". E, aggiunge, "è importante ricordarli per l'importanza che questi avvenimenti hanno avuto, ma anche perché è fondamentale che la nostra società sia una comunità. Una comunità si identifica a partire da una storia e da una identità comune. Riconoscersi in queste vicende è parte fondamentale per poter diventare una comunità, qualcosa di diverso, di più coeso rispetto a un insieme di individui".

Toti: "Chiudiamo l'epoca in cui qualcuno ritiene questa festa più sua che di altri"

Toti chiede di smorzare le polemiche: "Credo che sarebbe l'ora di evitare ogni genere di distinguo e chiudere l'epoca in cui qualcuno ritiene questa festa più sua che di altri, arrivando a celebrare tutti insieme un elemento fondativo del nostro Paese, come fa la Francia per la presa della Bastiglia e gli Stati Uniti ogni 4 di luglio".

Il sindaco di Genova Marco Bucci, invece, insieme al consigliere regionale Armando Sanna, hanno partecipato alla manifestazione a Campo davanti alla sede di Ansaldo Energia per ricordare che la Resistenza passò anche dai luoghi di lavoro come questo (il 16 giugno 1944, ottant'anni fa, i lavoratori dell'Ansaldo subirono violenze e deportazioni).