Scossone all'interno di 'Più Europa' Genova, si dimette il presidente Giacobbe: "Partito consegnato a Renzi e Cuffaro"

Scossone all'interno di Più Europa Genova. Si è dimesso il presidente del gruppo Federico Giacobbe, consigliere della Media Valbisagno, ex 5 Stelle, alla guida del partito fondato da Benedetto Della Vedova, Emma Bonino e Riccardo Magi. L'addio di Giacobbe precede quella di altri quaranta attivisti, i quali, spiega lo stesso ormai ex presidente "manderanno una comunicazione simile al partito e non rinnoveranno la tessera per il prossimo anno".

L'addio arriva a pochi giorni dalle Europee alle quali Giacobbe dichiara già che sosterrà la lista 'Siamo Europei - Azione' di Carlo Calenda, che a Genova vede candidata la consigliera comunale Cristina Lodi. Giacobbe lascia il partito con le stesse motivazioni che pochi giorni fa avevano portato a un'altra fuoriuscita eccellente, quella di Federico Pizzarotti, già sindaco di Parma - primo eletto del Movimento 5 Stelle alla guida di un capoluogo - che aveva annunciato l'addio a causa dell'alleanza con Italia Viva di Matteo Renzi, e di aver trovato casa in Azione.

Anche Giacobbe in una nota spiega che si tratta di una scelta sofferta maturata "alla luce di due questioni a nostro parere cruciali: la mancata convocazione di un congresso regionale, nonostante le regole statutarie lo imponessero, e la scelta del partito di consegnare di fatto il proprio futuro a Matteo Renzi, Raffaella Paita, Clemente Mastella e Totò Cuffaro. Non è questo il partito europeista e liberal-democratico che avevamo sperato di costruire. Come altri dirigenti di Più Europa, dimessisi nei giorni scorsi, annuncio già da ora il mio sostegno elettorale alla lista Siamo Europei - Azione. Quale sarà il mio impegno specifico lo decideremo insieme al gruppo nei prossimi giorni, di certo sarò fortemente impegnato nella campagna elettorale per le Europee per il progetto politico oggi più coerente e di prospettiva che c’è".