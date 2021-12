Il premier Mario Draghi a Genova il 31 gennaio

Il presidente del Consiglio Mario Draghi sarà a Genova il prossimo 31 gennaio nell'ambito del tour "Italiadomani" per illustrare sul territorio i programmi del Pnrr. Lo ha annunciato in una nota il consigliere regionale del Pd Liguria e presidente della commissione speciale regionale Next Generation Eu, Davide Natale a margine del convegno organizzato dalla Regione sul Piano nazionale ripresa resilienza.

"Per la Liguria - afferma Davide Natale - è un appuntamento che riveste una straordinaria importanza, dovremo presentarci con qualche compito a casa già fatto. Dovrà essere quella un'occasione per proporre opzioni concrete sulle quali avviare un primo confronto con il governo. È quindi indispensabile abbandonare una visione dirigistica e creare, invece, una rete fittissima, un percorso di condivisione con i territori. L'Italia è fatta di tanti piccoli Comuni che hanno bisogno di un supporto, in particolar modo nella progettazione degli interventi, necessaria per intercettare i contributi. Per questo, abbiamo depositato un emendamento alla legge di bilancio regionale, che è in discussione in questi giorni, proprio per finanziare un fondo dedicato alla progettazione dei piccoli Comuni".

"Se non saremo capaci di utilizzare le risorse in arrivo - conclude Natale -con il Pnrr, finiremo per ampliare le distanze tra singoli territori invece di diminuirle. Con il Pnrr dobbiamo descrivere il futuro del nostro Paese, della Liguria e dei singoli territori, ricordandoci che non tutti sono attrezzati allo stesso modo per affrontare questa sfida. Sarà indispensabile lavorare da subito per recuperare chi oggi è assente. Penso, poi, ai sindacati e ad alcuni amministratori, che devono essere tra i protagonisti di questo movimento nel futuro".