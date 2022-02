VIDEO | Draghi contestato davanti a palazzo San Giorgio

Alcuni contestatori hanno protestato davanti a palazzo San Giorgio, aspettando l'arrivo del presidente del Consiglio Mario Draghi. Circa cinque persone (alcune di queste invitavano ad avvicinarsi al movimento di Gianluigi Paragone, Italexit) hanno atteso che il premier passasse per urlare: "Vergogna".

Nel frattempo, i no green pass genovesi hanno annunciato una protesta sempre in mattinata davanti alla stazione ferroviaria di Brignole. Ad annunciarlo, l'associazione Libera Piazza Genova attraverso il proprio canale Telegram. Nella foto sottostante, un momento della protesta dei no pass.

