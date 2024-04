Europee, scritte antifasciste su manifesto del candidato di Fratelli d'Italia

Alcuni manifesti elettorali del candidato di Fratelli d'Italia alle elezioni europee nel collegio Nord Ovest, Stefano Balleari, sono stati fatti oggetto di scritte ingiuriose. In particolare si legge la frase "fasci appesi".

La scoperta è stata fatta alla vigilia del 25 aprile nel centro di Genova. Balleari era finito al centro delle polemiche nei giorni scorsi per la sua partecipazione all’incontro ​​'Giovani, digitalizzazione, europee2024', organizzato da Fulgis, la fondazione del Comune che gestisce il ​​liceo linguistico Grazia Deledda, l'istituto Duchessa di Galliera e la Deledda International School.

Le prossime elezioni europee si svolgeranno sabato 8 e domenica 9 giugno. In vista dell'appuntamento Balleari sta portando avanti una serrata campagna elettorale. "Abbiamo il dovere - si legge in uno dei suoi post - di mandare a casa quella sinistra ideologica che con le proprie decisioni, ha penalizzato l'Europa nella competitività del suo tessuto produttivo e al cospetto delle grandi potenze mondiali. Anche per questo, saranno elezioni fondamentali; per un'Italia che sia sempre più centrale nelle decisioni europee, per un'Europa più forte".