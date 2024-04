Sanità, 63 milioni per coprire il disavanzo: polemiche in Regione

Non mancano le polemiche in Regione dopo il dibattito in sede di consiglio sulla variazione di bilancio per coprire i 63 milioni di disavanzo della sanità del 2023. Il provvedimento è stato approvato dall'aula a maggioranza di centrodestra, con 18 voti favorevoli e 12 contrari. L'opposizione attacca parlando di "fallimento della giunta Toti" mentre il governatore respinge le critiche al mittente.

Toti: "Non ci sono stati e non ci saranno tagli"

Il presidente Giovanni Toti, infatti, afferma: "Siamo qui per mettere 63 milioni di euro nella sanità ligure per coprire i costi di servizi che già sono stati erogati, non perché siano stati o saranno tagliati servizi: questo non è accaduto e non accadrà. Non lasceremo buchi di bilancio nei prossimi anni, come invece abbiamo trovato al nostro arrivo: terremo, come abbiamo fatto finora, i conti in ordine. Nel momento in cui si parla di mettere fondi sulla sanità non vuol dire che stiamo tagliando risorse, ma che al contrario stiamo immettendo risorse, perché è stato speso di più di quanto avevamo preventivato nel bilancio approvato a dicembre 2023. La sanità ligure ha speso 63 milioni di euro in più di prestazioni che hanno prodotto risultati concreti, visto che sono aumentate le prestazioni".

La copertura dei 63 milioni di euro

Secondo il governatore la variazione di bilancio prevede, oltre al ripiano, un ulteriore stanziamento di oltre 10 milioni di euro per investimenti delle aziende sanitarie liguri e non ha alcun impatto negativo sui livelli essenziali di assistenza. Ha spiegato che la copertura dei circa 63 milioni è così composta: 8,5 milioni di euro da incassi per arretrati tra cui Irap (3,6 milioni) e addizionale regionale Irpef (4,3 milioni); 35 milioni di euro da fondi discrezionali regionali già destinati alla sanità; 1,4 milioni di euro da economie su cofinanziamento di Programmi comunitari del periodo 2014-2020; 10 milioni di euro da cofinanziamento di Programmi comunitari del periodo 2021-2027 attualmente non impegnati e oggetto di riprogrammazione; 5,9 milioni di euro da economie su oneri del debito a seguito della mancata contrazione di mutui. Per la quota restante si è reso necessario procedere a adeguamenti di programmi di spesa mediante variazioni compensative sull’esercizio 2024 finalizzate ad incrementare gli stanziamenti della Missione 13 'Tutela della salute'. A fronte della stima di aumento del Fondo Sanitario Nazionale, inoltre, la Regione prevede per il 2024 un aumento dell’attività di specialistica ambulatoriale e di diagnostica per ulteriori 2 milioni di prestazioni (da 26,4 milioni dell’anno 2023 a oltre 28 milioni di euro) e per l’ospedaliera si stima un aumento di oltre 14mila ricoveri.

Gratarola: "Parlare di tagli è demagogia"

"Non c'è nessun taglio nella sanità ligure e parlandone in questo modo si fa facile demagogia - aggiunge l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola - , in replica alle parole usate da alcuni consiglieri di opposizione a margine della discussione in Consiglio regionale -. C'è un dato incontrovertibile: in Liguria i Lea-Livelli Essenziali di Assistenza erano e sono garantiti e lo sono grazie al Fondo Sanitario Nazionale il quale è soggetto a controlli da parte del tavolo di monitoraggio del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nella sua autonomia Regione Liguria ha deciso di impiegare 35 milioni di fondi propri per finanziare ulteriormente il sistema sanitario regionale. Quindi i 35 milioni di cui si parla non sono determinanti al fine della tutela dei Lea. L'attività del 2023 ha trovato copertura con i fondi 2024 senza intaccare i Lea".

Le critiche del Pd: "Depotenziata sanità, scuola, agricoltura e commercio"

Critiche arrivano invece dal Partito Democratico, con una nota firmata da Davide Natale (segretario PD Liguria) e Katia Piccardo (responsabile Sanità segreteria PD Liguria). "La variazione di bilancio discussa in consiglio regionale - affermano gli esponenti Dem -, per colmare un buco nella sanità di 63 milioni di euro è la rappresentazione plastica del fallimento delle politiche sanitarie della Regione Liguria dopo nove anni di governo di centrodestra. Senza nessuna politica di programmazione, nessun investimento sui servizi territoriali e per l’assunzione di personale e una lotta alle liste d’attesa solo di facciata. I 63 milioni di euro di disavanzo incideranno pesantemente sul futuro della nostra Regione, con tagli che ricadranno su settori fondamentali dell’economia ligure, come sul Fondo Sociale Europeo per l’istruzione e il diritto alla studio; con più di 2 milioni in meno per le politiche regionali per il lavoro e la formazione professionale; 4 milioni tolti dal cofinanziamento per le politiche dell’agricoltura, la caccia e la pesca e più di 7 milioni di tagli al Fondo Strategico".

"La Giunta - concludono Natale e Piccardo - in questa manovra non solo non tiene conto del bisogno di cura dei cittadini, tagliando 36 milioni dai Livelli essenziali di assistenza, ma non tiene conto neanche di quanto hanno chiesto i Comuni sulla necessità che le risorse tagliate vengano nuovamente ripristinate. Con questa manovra oggi la Giunta Toti non ha depotenziato solo la sanità ma anche la scuola, l’agricoltura, il commercio e i Comuni. Semplicemente un disastro".

La Lista Sansa: "Buchi creati in 9 anni dalle giunte Toti"

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il consigliere regionale della Lista Sansa Roberto Centi: "La manovra straordinaria toglie 63 milioni di euro dal bilancio corrente per ripianare i buchi nella Sanità creati in 9 anni dalle giunte Toti. Una manovra che aumenta ancora di più gli squilibri territoriali tra le diverse Asl, visto che il debito da ripianare è concentrato quasi tutto su Genova e che verrà coperto da tutta Liguria, per oltre la metà, 35,5 milioni di euro, dal taglio al fondo sanitario per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza, e poi da tagli anche alla Formazione professionale (2 milioni), allo Studio (990 mila euro), all'Agricoltura (4 milioni di euro) e alle Piccole imprese (500 mila euro)".

Il consigliere regionale aggiunge: "In questo quadro sono convinto che la prima azione da fare sia chiudere Alisa, una struttura che pesa per 420 milioni di euro l'anno e che non ha fino a qui rispettato gli obiettivi di reale pianificazione e di gestione della sanità ligure. Ci sono poi altre spese 'fuori controllo': 25 milioni di euro spesi dalle Asl e da Alisa per consulenze 'non sanitarie', oppure i 10 milioni di euro usati nel 2024 per pagare i medici a gettone. Un caso quest'ultimo che nella sola Asl 1 nel 2023 è costato quasi 8 milioni di euro su 10 totali della Regione. Le voci extrasanitarie colpite dai tagli del centrodestra dimostrano ancora una volta le priorità che questa la giunta Toti ha nella gestione della Regione: nessun taglio alle spese del suo assessorato, nessun taglio ai milioni di euro spesi in comunicazione, nessun taglio al turismo e ad altri settori considerati strategici".

La Lega: "Fondamentale lavorare su appropriatezza degli interventi erogati"

Soddisfatta invece la Lega, per voce del consigliere regionale e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto: "Il disavanzo sulla sanità in Liguria c’è sempre stato e la nostra regione oggi non è messa né peggio né meglio rispetto alle altre. Occorre poi considerare che il nostro servizio sanitario pubblico nazionale, così come quello regionale, fa molto di più per la popolazione rispetto a quanto fanno altri Stati, come per esempio la Francia che ha sostanzialmente un sistema assicurativo. Inoltre, la criticità esistente a livello nazionale sulla carenza di medici e infermieri in Liguria risente particolarmente anche delle difficoltà logistiche del nostro territorio. Genova è infatti più favorita rispetto ad altre realtà periferiche e ricordo che il contratto collettivo di lavoro non permette a Regione Liguria di spostare medici e infermieri da una Asl all’altra a piacimento secondo le necessità. Fondamentale per risolvere almeno in parte il disavanzo della sanità ligure è senz’altro il tema dell’appropriatezza dell’utilizzo delle risorse ossia degli interventi erogati per la diagnosi e il trattamento di una determinata condizione clinica. Occorre quindi lavorare, ancora di più, affinché gli interventi erogati siano forniti al paziente giusto, nel momento giusto, nel livello assistenziale adeguato e dal professionista giusto".