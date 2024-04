25 Aprile: Bucci e Toti fischiati, in piazza anche Gilberto Salmoni e la partigiana Gianna di 103 anni

Una volta terminato il corteo del 25 Aprile, i numerosi partecipanti si sono riversati in piazza Matteotti per i discorsi delle autorità e l'orazione affidata a Sergio Cofferati. Non sono mancati fischi e contestazioni rivolti al sindaco di Genova Marco Bucci e al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Bucci: "La città di Genova non ha paura di chi urla e non rispetta"

Bucci nel suo discorso, alzando il tono della voce per sovrastare i fischi, ha evitato riferimenti ai partigiani e all'antifascismo: "Oggi festeggiamo la giornata più importante della storia d'Italia e dobbiamo farlo con il massimo rispetto. La città di Genova non ha paura dei violenti, di chi urla, di chi non rispetta il prossimo. Noi siamo qui per il rispetto di chi si è sacrificato per noi, e per tutti loro siamo qui a dire che il futuro di Genova sarà meraviglioso. Impariamo a rispettare il prossimo e onorare i morti e avremo un grande futuro per le sfide della nostra città che vuole diventare grande e internazionale. Viva il 25 Aprile, viva Genova e viva l'Italia".

Presenti anche Gilberto Salmoni e la partigiana Gianna

Accanto a Bucci sul palco Gilberto Salmoni, presidente onorario della sezione di Genova dell'Aned (Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti) e medaglia Città di Genova nel 2020: proprio di recente il suo ritratto - tra le immagini dei deportati - è stato vandalizzato sulla strada che da Weimar conduce all'ex campo di sterminio di Buchenwald. "Ho qui di fronte a me - ha detto Bucci - una persona che è stata nei campi di concentramento e ha subito nei giorni passati un grande vilipendio, vorrei che la città di Genova onorasse Salmoni con un grande applauso".

Presente in prima fila anche la partigiana Gianna, Guglielma Bertini, di 103 anni.

Toti: "Custodiamo la libertà con rispetto"

Diverso il discorso del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: "Buona festa della Liberazione, la libertà è una cosa bellissima, oggi siamo qui a onorare chi l'ha conquistata per noi, custodiamola con rispetto. Questa giornata ci ricorda che tante persone sono morte, alcune dalla parte giuste della storia e altre da quella sbagliata, ed è su questo che si fonda la nostra Repubblica antifascista e la nostra Costituzione. Allora, sulle montagne, ci furono persone di tante culture politiche e pensieri diversi che si unirono come sa fare il nostro Paese nei momenti difficili, ci furono popolari, socialisti, comunisti, persino monarchici. Questa memoria la dobbiamo custodire specialmente oggi che i testimoni sono sempre di meno, dunque ringrazio l'Istituto Storico della Resistenza per il prezioso lavoro di mantenimento della memoria. Viva il 25 Aprile, viva Genova, viva l'Italia".

Cofferati: "Riaffiorano comportamenti volti a cancellare i valori della Liberazione"

Ha preso poi la parola Massimo Bisca, presidente provinciale Anpi, che ha ricordato il ruolo delle donne nella Resistenza ma anche chi anticipò la lotta di Liberazione come Giacomo Matteotti, assassinato dai fascisti. "Prima della guerra - ha spiegato - vennero assassinati quelli che non la pensavano come loro. Oppure vennero chiusi in galera come tanti lavoratori genovesi. Battiamoci per i valori per i quali tanti ragazzi hanno dato la vita. Il 25 Aprile è una festa divisiva? Lo è, tra antifascisti e fascisti".

Infine, l'orazione affidata a Sergio Cofferati, ex segretario generale della Cgil. Cofferati ha ripercorso la storia dei lavoratori dal 1943, quando inizia la lotta di Liberazione: "Quello è un anno particolare. Chi lavora nelle grandi fabbriche, ma non solo, anche nelle campagne, sciopera sempre per ragioni che riguardano le condizioni materiali negative del suo lavoro, del suo reddito non sufficiente a vivere dignitosamente. Ma sciopera anche perché vuole la libertà nei comportamenti e nel gestire i propri orientamenti politici. La reazione dei nazifascisti fu violentissima perché avevano capito quali erano gli obiettivi e gli effetti della lotta che i lavoratori avevano messo in campo. E nel 1944 comincia la deportazione degli operai anche da Genova".

Cofferati ha ricordato il coraggio delle donne genovesi che in quei frangenti si avvicinavano ai treni per porgere aiuti ai prigionieri, citando anche la "Litania" di Giorgio Caproni che ricorda Genova come "sempre umana, presente, partigiana".

Infine, non c'è futuro senza memoria: "In questo Paese, in molti luoghi e circostanze riaffiorano comportamenti che puntano a cancellare i valori che la lotta di Liberazione e la democrazia ci hanno consegnato. Valori per i quali sono morti tantissimi partigiani che lottavano per la libertà sapendo che era importante per chi sarebbe arrivato dopo". Cofferati ha ricordato anche l'episodio dell'eccidio della Benedicta, oggetto di polemiche mesi fa, e l'importante ruolo delle donne nella Resistenza.

Infine, si è rivolto ai giovani presenti in piazza per lasciare a loro la filastrocca di Gianni Rodari "L'accento sulla A" dedicata alla storia di Luciana Romoli, partigiana Luce: "O fattorino in bicicletta / dove corri con tanta fretta?” / “Corro a portare una lettera espresso / arrivata proprio adesso”. / “O fattorino, corri diritto, / nell’espresso cosa c’è scritto?” / “C’è scritto – Mamma non stare in pena / se non rientro per cena, / in prigione mi hanno messo / perché sui muri ho scritto col gesso. / Con un pezzetto di gesso in mano / ho scritto sui muri della città / “Vogliamo pace e libertà”. / Ma di una cosa mi rammento, / che sull’a non ho messo l’accento. / Perciò ti prego per favore, / va’ tu a correggere quell’errore, / e un’altra volta, mammina mia, / studierò meglio l’ortografia".