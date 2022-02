Draghi a Genova, i 'no green pass' organizzano la protesta

Attesa a Genova per la visita istituzionale di Mario Draghi, manca ancora l'annuncio ufficiale, ma mercoledì il premier dovrebbe essere nella nostra città, in via di elaborazione il programma della visita, probabili tappe ai cantieri del Terzo valico e in porto, ma anche alla radura della memoria e sotto il nuovo ponte San Giorgio. Si tratterebbe della prima trasferta ufficiale di Draghi dopo la rielezione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

I 'no green pass' genovesi hanno annunciato una protesta a partire dalle ore 10.30 di mercoledì 9 febbraio 2022 davanti alla stazione di Brignole, lo ha annunciato l'associazione 'Libera Piazza Genova' attraverso il proprio canale Telegram.

Anche stamattina, lunedì 7 febbraio 2022, hanno messo in scena un presidio di protesta davanti alle poste di piazza Dante, presenti alcune decine di persone.