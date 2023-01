Tri-Capodanno, Sansa: "389mila euro per una comitiva di cantanti anni '80 in playback"

Tri-Capodanno nella bufera: oltre la notizia di oggi sull'inchiesta della procura per turbativa d'asta, a scagliarsi contro l'evento e i suoi costi in questi giorni è stato anche il consigliere regionale progressista Ferruccio Sansa che, delibere alla mano, puntualizza come siano già stati conteggiati almeno 389mila euro di spese per il Tri-Capodanno e, oltre a chiedere maggior trasparenza, chiede anche ai cittadini come avrebbero impiegato, loro, quei soldi.

"Continua la nostra campagna per scoprire quanto abbiano speso in totale Comune e Regione per il Tri-Capodanno: una comitiva di cantanti anni '80 che si sono esibiti in playback. Ogni giorno emerge qualcosa di più - spiega Sansa -. Altri 100mila e passa euro sono stati spesi per l'allestimento del palco in piazza De Ferrari. Poi ecco altre delibere: mille euro qui, mille là. E così, ricordiamolo, per il capoluogo l'evento sfiora oggi la soglia dei 400mila euro, 389mila per l'esattezza".

Ma altre determine delle società partecipate per esempio dalla Regione non sono consultabili: "Perché? - continua Sansa - È questa la trasparenza? Ovviamente noi andiamo avanti. 389mila euro, voi, su cosa li avreste investiti?".

E intanto, sempre a proposito di manifestazioni, torna Genova Jeans, finita l'anno scorso al centro di una serie di polemiche sugli elevati costi della manifestazione. "Tre giorni di festa di Capodanno, quattro giorni in barella al pronto soccorso, e intanto torna Genova Jeans - è il commento di Sansa - uno dei più grandi flop della storia recente. Prima ancora che si sappia come sarà, ecco che sono già stati stanziati 22mila euro per la campagna di comunicazione. Intanto per il Tri-Capodanno il Comune ha stanziato 204mila euro, soltanto per la comunicazione. Cioè la pubblicità. Già, tre giorni di festa di Capodanno in piazza e intanto i pronto soccorso di Genova nel periodo di festa sono andati in tilt: bisogna aspettare quattro giorni in barella nei corridoi. È questa la Liguria che vogliamo? Milioni di euro spesi per far brindare Toti e Bucci sul palco, mentre in corsia chi sta male deve aspettare perché i medici, gli infermieri e le oss allo stremo non ce la fanno più".