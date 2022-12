Genova festeggia il 2023 con il Tri-Capodanno: tanti eventi in tutta la città

Genova è pronta a festeggiare l'arrivo del nuovo anno con il Tri-Capodanno. Il 29 e il 30 dicembre tanto divertimento con le serate dedicate ai giovani e alle famiglie, mentre la notte di San Silvestro la città ospiterà il Capodanno targato Mediaset, con musica e tanti ospiti per un inizio 2023 davvero spumeggiante.

Al Tri-Capodanno si aggiungono eventi in città davvero per tutti i gusti per salutare l'anno nuovo (il programma è in via di definizione, seguiranno aggiornamenti).

Programma

- Due serate per il 29 e 30 dicembre al Porto Antico

- Grande Capodanno di Piazza De Ferrari, con musica ed artisti di rilievo (a partire dalle 17). Genova ospiterà il Capodanno targato Mediaset.

- Capodanno nei Palazzi dei Rolli in Strada Nuova

- Capodanno a Palazzo Ducale: le mostre “Rubens a Genova” e “Disney. L'arte di raccontare storie senza tempo” saranno aperte fino alle ore 2:00 del 1 gennaio 2023 (ultimo ingresso ore 1:00). Domenica 1° gennaio, entrambe le mostre saranno aperte con orario 10-19.

- Capodanno in città: spettacoli nei teatri, luna park

- Capodanno a Castello D’Albertis

- La sera di San Silvestro, “Die Fledermaus”, la più celebre operetta di Johann Strauss, in programma al Teatro Opera Carlo Felice alle ore 17