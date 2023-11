Vernazzola, dopo la mareggiata: "Senza protezione a mare restyling inutile"

Prosegue la conta dei danni nel levante genovese dopo la violenta mareggiata che si è abbattuta sulla costa, colpite molte società sportive con sede sul mare, da Sturla a Nervi, dove il mare ha anche distrutto il chiosco della Marinella. Serena Finocchio, consigliera municipale del Partito Democratico ha pubblicato alcune fotografie sulla situazione della spiaggia di Vernazzola, zona al centro di un progetto di riqualificazione del Comune di Genova.

"Sono stati investiti 2,5 milioni di euro per un restyling del borgo di Vernazzola - afferma Finocchio - idea ammirevole per rendere questo meraviglioso paesaggio marinaro, troppo spesso abbandonato a se stesso, maggiormente curato e confortevole anche per i turisti. Ma come ho affermato più volte, con mareggiate come quelle delle ultime ore, con onde fino a sei metri, come riuscirebbe a resistere? Saranno lavori duratuti i nel tempo o potremmo ritrovarci con un nuovo 'caso Boccadasse' dove la nuova pavimentazione è stata danneggiata dal mare? Possibile che vengano annunciati progetti faraonici senza studiare il complesso? Io penso - conclude Finocchio . che sarebbe il caso di investire prima i soldi nella protezione a mare".

Protezione a mare che da tempo, tra l'altro, chiedono anche i residenti di Boccadasse, con la costruzione di una diga soffolta per proteggere la ricostruzione avvenuta dopo la devastante mareggiata dell'ottobre 2018. Nei mesi scorsi l'amministrazione aveva promesso impegno in questo senso, ma nel frattempo le ultime mareggiate hanno danneggiato la pavimentazione.