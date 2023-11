Mareggiata: a levante la conta nei danni nelle strutture delle società sportive

La mareggiata di venerdì 3 novembre ha provocato danni anche a diverse società del levante genovese, tra queste la Sportiva Sturla, l'Uss Dario Gonzatti, l'Asd Club Sportivo Urania 1926, la Fiv (Federazione Italiana Vela), l'Unione Sportiva Quarto e il Circolo Nautico di Sturla. Serena Finocchio, consigliera municipale del Levante per il Partito Democratico chiede una pronta risposta a Comune e Regione, per supportare le realtà del territorio.

"Sono andata a vedere con i miei occhi i problemi e ci sono moltissimi danni nelle varie società del levante - afferma - ho trovato molte persone amareggiate e che si sentono abbandonate, come già successo in passato. Ricordate i 70 milioni annunciati da Toti per la mareggiata del 2018? Ebbene, tutte le attività Asd non erano contemplate, quindi oltre i danni non hanno visto un centesimo. Adesso - aggiunge - la situazione non è tanto differente, quello che è importante è trovare un piano e dei fondi perché queste attività continuino a esistere visto l’importante lavoro di aggregazione sociale che svolgono".

"Non si può dire che non ci siano fondi - conclude Finocchio - vanno investiti nella tutela e nella salvaguardia del territorio piuttosto che pensare a futuristici tunnel sotto al porto per valorizzare i mega appartamenti del waterfront, funivie e skymetro in mezzo ai quartieri e sui fiumi. Pensiamo a tutelare il nostro territorio e le sue attività".