La mareggiata distrugge il chiosco della Marinella a Nervi: lungomare chiuso

I danni della mareggiata si contano da levante a ponente: a Nervi le onde hanno distrutto il chiosco della Marinella, utilizzato per l'ultima edizione di Euroflora. "La Marinella 1934 on the rocks", collegato al complesso dell'ex hotel ancora in fase di ristrutturazione, aveva il design che ricordava un contenitore in legno per le spedizioni marittime. Il nome dato al chiosco, aperto nell'aprile 2022, rievocava il cocktail che, come le onde frangono sulle rocce, vede il whisky inondare il ghiaccio: questa volta però la mareggiata, oltre a picchiare violentemente sugli scogli, ha portato via anche la struttura.

La passeggiata Anita Garibaldi è stata chiusa e non è percorribile: ai varchi la polizia locale e la protezione civile impediscono il transito ai pedoni. Mentre partendo dalla stazione ferroviaria non è proprio possibile scendere, in altre zone si può fare un breve tratto verso il lungomare ma il percorso viene poi interrotto dalle transenne.

Proprio da Nervi nei giorni scorsi erano arrivate le immagini diventate virali del turista che scappava dalla mareggiata ed è stato travolto mentre cercava di dirigersi verso il tunnel.