Mareggiata da "bollino nero" e maltempo: strade chiuse, vento oltre 200 km/h, frane

Forte pioggia e nuovamente mareggiate: non si ferma il maltempo sulla Liguria e, se ieri mattina è servita a iniziare la conta dei danni, ci si è dovuti nuovamente fermare per la nuova perturbazione prevista, con tanto di nuova allerta meteo (in chiusura alle 13 a levante, terminata sulle altre zone). A Chiavari l'Entella è esondato sabato sera, allagando le aree golenali alla foce.

In mattinata la polizia locale di Genova ha segnalato una forte mareggiata in corso soprattutto in via Murcarolo a Nervi (dove già nei giorni scorsi una ragazza era stata travolta da un'onda, finendo in ospedale) e via Rubens a Vesima: "Pericolo per pedoni, motocicli, ciclomotori e biciclette sulle strade litoranee". Proprio in via Murcarolo, direzone ponente, nel tratto tra gli incroci con via Pessale, la circolazione è stata vietata ai veicoli a due ruote che potranno passare per via Pessale.

Raffiche di vento a oltre 200 km/h

La perturbazione che ha interessato la regione, in particolare il centro-levante, fino alle prime ore del mattino ha portato cumulate di 136 mm nelle ultime 24 ore a Cichero (comune di San Colombano Certenoli), 135.2 mm a Cuccarello (comune di Sesta Godano) e 102.6 mm ad Amborzasco (comune di Santo Stefano d'Aveto).

Le precipitazioni hanno generato risposte idrologiche diffuse, particolarmente rilevanti nel Levante della regione. Gli attuali livelli idrometrici nei bacini medi e grandi del Levante, Entella, Vara e Magra, risultano superiori al deflusso di base e sono in graduale diminuzione.

Nuovamente superato il record di vento a Casoni di Suvero (quota 1070 metri), dove sono state registrate raffiche di 211.7 km/h poco dopo mezzanotte.

Per la giornata di domenica si segnalano ancora venti forti o di burrasca (60-70 km/h), localmente anche burrasca forte (70-80 km/h), con raffiche prossime ai 100 km/h sui capi esposti di ponente nelle ore centrali.

Bollino nero per mareggiata e modifiche viabilità

Tanta paura nella notte tra sabato e domenica, ma per ora, nessun grave danno: “Questa notte è trascorsa senza particolari criticità - commentano domenica mattina il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - nonostante la forte pioggia che si è abbattuta su un territorio già fortemente colpito dal maltempo. Rinnoviamo con maggiore forza l’appello rivolto ai cittadini di mantenere comportamenti volti alla massima prudenza, visto che per la giornata odierna è stato emesso avviso di bollino nero per mareggiate intense dal centro meteo funzionale di Arpal".

Proprio a causa delle condizioni marine sfavorevoli, a Voltri è stata annullata la fiera di San Carlo prevista per oggi, domenica 5 novembre.

Viste le previsioni, a Genova rimane in vigore l'ordinanza che vieta ai cittadini la sosta su litorale, strade costiere, moli e pontili, la balneazione, l'uso di imbarcazioni.

A Genova, in via Murcarolo, direzone ponente, nel tratto tra gli incroci con via Pessale, la circolazione è stata vietata ai veicoli a due ruote che potranno passare per via Pessale.

Disagi non solo in città: ad Arenzano è stato chiuso parzialmente piazzale del Mare, così come la via Aurelia davanti al Grand Hotel (tranne che per i mezzi pesanti) proprio nel punto dove venerdì la furia del mare ha sfondato le vetrate di un ristorante: da ponente per Genova si potrà percorrere via Cambiaso, da levante per Savona via Veneto, via Trento, via Dante per poi dirigersi verso la rotonda della Coop. A Cogoleto oltre a parcheggi vicino al mare e passeggiata, è stato interdetto al transito pedonale e veicolare anche il tratto di lungomare Europa che collega la cittadina a Varazze.

La situazione delle frane e le strade chiuse per smottamento

A causa del maltempo, invece, per quanto riguarda le frane, durante la notte si è verificato il distacco di una parte di roccia a Orero, in Val Fontanabuona, nella strada comunale in frazione Casareggio. Al momento la strada non risulta percorribile.

Dopo la chiusura di sabato sera, verso le 9,30 di oggi è stata nuovamente riaperta la statale 586 a Rezzoaglio, su cui nei giorni scorsi si sono abbattuti circa mille metri cubi di terra: ieri era stata chiusa preventivamente a causa della forte pioggia che si è abbattuta sulla zona. Permane, sempre per movimento franoso, l’interdizione della stessa statale in corrispondenza del km 56,500, a Borzonasca.

Nella notte, a Genova, segnalata frana in via Spallarossa, mentre in vi Finocchiara un albero è caduto sulla carreggiata. Le strade, dopo l'intervento dei soccorsi, risultano aperte.

La situazione dei fiumi

Come scritto sopra, a Chiavari l'Entella è esondato sabato sera, allagando solo le aree golenali alla foce. Nelle prime ore della notte, oltre all'Entella, è stato raggiunto il picco di piena anche del Magra, con una portata superiore alla precedente allerta ma senza nessun grave danno.

Anche alle 5 di domenica si è raggiunto il picco di piena del Magra a 2.28 metri, leggermente sopra al primo livello di guardia.

