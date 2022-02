Terra di Nessuno, gli attivisti tornano in via Bianco: "Per un evento di musica e rivendicazione politica"

Tornano a far sentire la propria voce gli attivisti del centro sociale Terra di Nessuno del Lagaccio dopo lo sgombero dello scorso 8 ottobre, la manifestazioni con corteo del 9 ottobre e del 20 novembre e un evento andato in scena loscorso 18 dicembre per festeggiare il 25esimo compleanno del Tdn.

Gli attivisti hanno infatti annunciato attraverso i canali social un evento musicale proprio davanti alla sede di via Bartolomeo Bianco, chiamando a raccolta simpatizzanti e amici del centro sociale per la serata di sabato 19 febbraio 2022.

"Abbiamo deciso di proseguire con un nuovo evento musicale, ma, soprattutto, di rivendicazione politica - si legge nella pagina social dell'evento - e non smetteremo mai di credere che quel luogo sia ancora 'casa nostra', non per proprietà ma per la nostra storia. Di conseguenza ci viene spontaneo tornare lì per non interrompere con la nostra idea di socialità libera, alternativa e autogestita che da sempre e per sempre ci ha contraddistinto e ci contraddistinguerà. Sappiamo che questa nostra iniziativa darà fastidio ad alcuni, ma i prezzi di alcune scelte dettate dall'alto vanno pagati. Uno sgombero non ha risolto i vostri problemi. Torneremo davanti a casa nostra con tutto quello che da sempre ci ha caratterizzato: cibo vegan, musica, socialità, lotta, condivisione, libertà, autogestione, antifascismo, antirazzismo e antisessismo. Non sarà un'occupazione ma un'altra liberazione temporanea di un'area da qualche mese abbandonata a se stessa".