Copiosa nevicata a Santo Stefano d'Aveto, foto e previsioni

Si concluderà alle 15, salvo decisioni diverse che potrebbero arrivare in tarda mattinata, l'allerta gialla per neve, emessa da Arpal su D (versanti padani di ponente), E (versanti padani di levante), e interno di C (Levante). Copiose precipitazioni hanno interessato la val D'Aveto come si vede dalle foto postate dal Bar Giulio di Rocca d'Aveto sui suoi profili social.

Di seguito le previsioni contenute nel bollettino emesso da Arpal domenica. Appena disponibile il nuovo, verranno aggiornate. Cliccare qui invece per le previsioni della settimana secondo 3bmeteo.

Previsioni meteo di Arpal per lunedì 22 aprile 2024

Perturbato con precipitazioni più diffuse su Centro-Levante, tendenti a concentrarsi sui versanti padani dalla mattinata. Cumulate significative su BCE. Nevicate moderate su D (specie parte orientale), E e rilievi interni di C mediamente oltre 600-800 m e localmente a quote inferiori, nel corso della giornata quota neve in possibile calo fino a fondovalle su DE. Venti forti (50-60 km/h) e rafficati settentrionali, fino a burrasca (60- 70 km/h) su B e parte orientale di A. Disagio fisiologico per freddo su BDE, più localmente su AC.

Previsioni meteo di Arpal per martedì 23 aprile 2024

L'insistenza di una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale con aria fredda in quota mantiene condizioni di instabilità. Residue precipitazioni nelle prime ore sui versanti padani, nevose anche a quote collinari, nelle ore centrali e pomeridiane possibili rovesci o temporali moderati più probabili sugli estremi della regione con quota neve intorno 1000 m, non si escludono locali grandinate. Venti localmente forti (40-50 km/h) dai quadranti settentrionali specie su B e parte orientale di A.

La suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

