Lagaccio, la polizia locale sgombera il centro sociale Terra di nessuno

La sentenza del Tar aveva dato ragione al comune di Genova per riottenere la proprietà dello spazio occupato dal 1997 in via Bartolomeo Bianco

Sgombero in atto al Lagaccio per il centro sociale Terra di Nessuno.

Lo scorso gennaio la sentenza del Tar aveva dato ragione al comune di Genova per riottenere la proprietà dello spazio occupato dal 1997 in via Bartolomeo Bianco. L'operazione era, dunque, nell'aria per realizzare al posto del centro sociale un'isola ecologica.

Questa mattina gli attivisti hanno lanciato l'appello via social: "Chi può raggiunga via Bartolomeo Bianco al più presto", poco dopo un altro messaggio: "La polizia ha bloccato la strada di accesso al centro sociale! ...E noi ci prendiamo il resto! Presidio ora presso il ponte don Acciaia".

"Una lunga vicenda che si trascinava da anni e oggetto di una sentenza recentemente esecutiva - scrive in un post Giorgio Viale, assessore alla polizia locale - Ringrazio i lavoratori di polizia locale, Aster e Amiu per l'impegno di oggi. Ora pensiamo al futuro, riqualificazione e restituzione alla cittadinanza di queste aree il prima possibile".