Tragedia a Sampierdarena: 37enne trovato morto nel suo appartamento

Dramma in corso Martinetti, a Sampierdarena, dove un uomo di 37 anni è stato trovato morto nel suo appartamento. Il ritrovamento è avvenuto questo pomeriggio alle 14, quando i vigili del fuoco hanno forzato la porta d'ingresso dopo la chiamata di un vicino o un familiare che non aveva sue notizie.

Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118 e i militi della Croce d'Oro di Sampierdarena che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.



Le indagini sono affidate alla polizia, probabilmente sarà disposta l'autopsia, ma secondo quanto riferito dal medico legale si tratterebbe di una morte per cause naturali.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui le nostre pagine Facebook e Instagram e iscriviti al nostro canale WhatsApp