Investita dalla sua auto, muore qualche ora dopo in ospedale

Una donna di 88 anni è morta all'ospedale Galliera dove era stata trasportata in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 17 di domenica 21 aprile 2024 in via Piaggio a Castelletto.

Sul posto sono intervenute polizia locale e un'ambulanza della Nuova volontari San Fruttuoso. La donna sarebbe stata investita dalla sua auto, parcheggiata in salita, che avrebbe iniziato a muoversi, schiacciandola.

In serata le condizioni dell'anziana, che era stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso, sono peggiorate fino al decesso.

La sezione Infortunistica della polizia locale sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente per capire se il movimento del veicolo sia stato causato da un cedimento del freno a mano o se questo non sia stato inserito in modo corretto. Al momento non è da escludere anche l'ipotesi del malore.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp