Maxi antenna, il Comitato Promontorio & Belvedere: "Dopo gli annunci attendiamo una decisione"

Nuove preoccupazioni per i residenti del borgo di promontorio a Sampierdarena che si sono mobilitati da alcuni mesi contro l'installazione della maxi antenna (il termine corretto sarebbe stazione radio base) in salita superiore Salvator Rosa, sulle alture del quartiere. Una vicenda iniziata lo scorso 27 aprile tra lo sconcerto degli abitanti che hanno trovato un'antenna bianca e rossa di circa 24 metri che si staglia sul promontorio del Belvedere, zona che sarebbe vincolata dal punto di vista ambientale. Immediate le proteste dei cittadini, sfociate nel dibattito in consiglio comunale. L'assessore Mario Mascia aveva comunicato che "è stato avviato un procedimento di annullamento in autotulela dell’autorizzazione paesaggistica concessa al gestore Infrastrutture Wireless Italiane Spa (Inwit), perché è stata rilevata la non corrispondenza tra il rendering presentato e il reale impatto visivo sul luogo".

"Il clamore suscitato dall’installazione della stazione radio base che ha deturpato il profilo dello storico borgo di Promontorio, e la comprensibile reazione degli abitanti che si sono trovati a convivere con l’ecomostro sembravano aver determinato un’attenzione da parte delle istituzioni cittadine e della Soprintendenza all’Archeologia Belle Arti e Paesaggio - affermano i rappresentanti del neonato Comitato Promontorio&Belvedere -. Il 27 giugno in consiglio comunale l’assessore all’urbanistica aveva annunciato la formalizzazione la proposta di annullamento in autotutela del progetto con il coinvolgimento della Sopraintendenza per il parere di competenza. Da allora i cittadini attendono una decisione da parte delle istituzioni cittadine, che avrebbero dovuto pronunciarsi dopo l’estate".

"Per ora così non è stato - proseguono gli esponenti del Comitato - e si sta diffondendo la sensazione che. passate le dichiarazioni di intento e di intervento, si voglia far scemare l’attenzione sul progetto e magari negoziare un compromesso con Inwit. Intanto, si continuano ad installare antenne senza informare la cittadinanza, e senza coinvolgere i Municipi del piano complessivo e dei singoli interventi, come invece prevedrebbe il Protocollo di Intesa per la telefonia mobile mai applicato e attualmente in fase di rinnovamento".

Anche in questo caso, gli abitanti di Promontorio si chiedono "a che punto è la revisione di questo documento che avrebbe dovuto tutelare il diritto all’informazione dei cittadini? Tra tanti dubbi una cosa è però certa: abbiamo un’ottima memoria e non staremo a guardare il progressivo deturpamento del nostro territorio, né accetteremo che i nostri diritti e interessi legittimi vengano calpestati".

Il neonato Comitato Promontorio&Belvedere sta continuando le attività di sostegno alle azioni legali per la disinstallazione della stazione radio base, tra cui l’organizzazione di un mercatino solidale il 15 ottobre presso la chiesa di Promontorio, e si sta collegando con altri comitati e movimenti spontanei per rendere sempre più efficace la propria azione e far sentire sempre più forte la propria voce.

"Ci auguriamo che il Comune e la Sopraintendenza - concludono dal Comitato - mantengano gli impegni presi con i cittadini. Sarebbe un esempio di buona politica e di collaborazione tra i cittadini e i loro rappresentanti per la tutela del territorio ed il rispetto dei luoghi del cuore".