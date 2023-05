Maxi antenna a Sampierdarena: tutti i dubbi in consiglio comunale e le risposte della giunta

Il caso della maxi antenna telefonica installata sulle alture di Sampierdarena, in salita superiore Salvator Rosa, che ha scatenato le proteste dei residenti è approdato anche in consiglio comunale. Tre le interrogazioni presentate da Paolo Gozzi di Vince Genova, Monica Russo del Partito Democratico e Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione, per la giunta ha risposto l'assessore allo sviluppo economico Mario Mascia.

Tutti i dubbi sulla maxi antenna a Sampierdarena

Il consigliere Gozzi (Vince Genova) ha spiegato in aula: "Trovo stupefacente la comparsa dell'antenna di 24 metri, pur in area privata. Lungi da me mettere in dubbio la tecnologia e il 5G, ma l'ubicazione mi lascia perplesso. Si tratta di un luogo che ha conservato una notevole integrità paesaggistica, dove ancora si respira l'aria dei borghi rurali genovesi. Si tratta di uno sfregio alla bellezza del posto, dove i privati sono sottoposti a pesanti vincoli per la tutela del patrimonio storico e ambientale, mi chiedo come sia stata possibile un'installazione di questo tipo e alla giunta chiedo come intenda approcciarsi a una situazione che credo abbia bisogno di un radicale ripensamento". La consigliera Russo (Pd) ha aggiunto: "Trovo stupefacente come l'opera sia stata realizzata in tempi così brevi in una zona di Sampoierdarena che mantiene autenticità e bellezza con vincoli di paesaggio ritenuti insormontabili. Aggiungo anche le preoccupazioni per la salute perché siamo in una zona abitata e nei pressi di una scuola. Chiedo notizie sui controlli effettuati e come si possa ancora intervenire per fermare questa opera utile in senso generale, ma non sopportabile per il contesto in cui è inserita".

Mascia: "Sopralluogo per mitigare impatto dell'antenna"

Per la giunta ha risposto l'assessore Mascia: "Ho convocato con urgenza per i prossimi giorni un incontro con il direttore dei lavori e con i gestori. Dopo l’installazione dell’antenna, a seguito delle segnalazioni, abbiamo fatto, lo scorso 26 aprile, un sopralluogo e un altro seguirà a breve con gli uffici tecnici per misurare puntualmente l’altezza dell’antenna. Dai gestori e dal direttore dei lavori ho già avuto rassicurazioni per andare incontro alle istanze dei cittadini e mitigare il più possibile l’impatto dell’antenna sul paesaggio".

"Progetto approvato con tutte le autorizzazioni"

"Il progetto, sotto l’aspetto paesaggistico - ha aggiunto l'assessore - è stato approvato al termine di un iter istruttorio completo che si è concluso con il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica l’11 aprile 2022. Durante l’iter autorizzativo, sono intervenute la Commissione locale per il paesaggio, che ha espresso parere favorevole condividendo l’istruttoria visto che l’intervento è finalizzato al soddisfacimento di un interesse della collettività. Anche la Soprintendenza ha espresso parere favorevole condividendo il parere della Commissione locale per il paesaggio, ritenendo il progetto compatibile con i valori tutelati. Il nulla osta è stato anche ottenuto dall’Aeronautica e dall’Enac. L’istruttoria è stata condotta sulla base di tutta la documentazione tecnica prevista dalla legge per questo tipo di analisi quindi comprensiva anche dei rendering. È stato anche acquisito il parere favorevole di Arpal, il 16 febbraio 2022, che non ha segnalato rischi potenziali per quanto riguarda l’inquinamento elettromagnetico. Sempre durante l’istruttoria, il Municipio era stato informato dell’avvenuta presentazione del progetto. Il sito, dove è stata installata l’antenna, è tra quelli preventivamente individuati nel protocollo d’intesa sottoscritto tra i gestori e il Comune di Genova: documento a suo tempo inviato al Municipio. Inoltre, l’intervento non ha comportato alcun taglio di antichi ulivi, ma sono stati tagliati alberi da frutto negli orti circostanti. Proprio nell’ottica della massima attenzione agli aspetti paesaggistici, abbiamo già avviato contatti con il tecnico delle società che hanno installato le antenne per verificare l’adozione di tutte le misure di mitigazione possibili per l’intervento. Stiamo anche valutando iniziative autonome per andare incontro alle preoccupazioni rappresentate dai cittadini".

Colnaghi (Centro Ovest): "Il Municipio ha risposto su paesaggistica"

Il presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi, contattato da Genova Today, ha risposto all'assessore Mascia: "È stato detto che il Municipio non ha scritto ma appena abbiamo saputo dei lavori abbiamo inviato una mail il cui testo conteneva la seguente osservazione 'Personalmente non comprendo come la paesaggistica possa aver dato l’assenso a una tale installazione in un'area verde e panoramica che si trova oltretutto a pochi metri da case e ospedale, attendo riscontro'. Dopo il consiglio abbiamo interloquito con l'assessore Campora che, osservando la documentazione, si è trovato in pieno accordo con noi. L'assessore Mascia eseguirà un sopralluogo nei prossimi giorni e abbiamo chiesto di essere presenti".

Russo (Pd): "Ancora servitù a Sampierdarena dalla giunta Bucci"

La consigliera del Partito Democratico Monica Russo ha poi commentato con una nota: "Oltre al sistematico problema di metodo di una giunta che fatica a instaurare un dialogo con i cittadini rispetto ai progetti che intende mettere in atto sorgono anche perplessità riguardo all’impatto dell’opera sulla salute di chi abita e frequenta il luogo. Preoccupa che solo oggi, in risposta alle perplessità avanzate in Consiglio, l’assessore Mascia prometta una mobilitazione. Sarebbe auspicabile intervenire prima che opere di questa entità vengano collocate sul territorio cittadino - conclude - coinvolgendo la popolazione locale preventivamente. Fra i depositi chimici sulla costa e le antenne sulle colline, la giunta Bucci conferma il proprio accanimento contro il quartiere di Sampierdarena"