Sampierdarena, ricorso al Tar contro la maxi antenna al promontorio: "Uniti per vincere"

Un'assemblea pubblica partecipata, al Cap di via Albertazzi, organizzata dai residenti del borgo di Promontorio, per presentare le azioni legali intraprese per contrastare la maxi antenna (il termine corretto sarebbe stazione radio base) installata sulle alture di Sampierdarena, in salita superiore Salvator Rosa. Un incontro al quale hanno partecipato anche il Municipio Centro Ovest e Italia Nostra. Una vicenda iniziata il 27 aprile che ha subito scatenato proteste dei cittadini e che è stata affrontata diverse volte in consiglio comunale. Si tratta, come noto, di un'antenna bianca e rossa di circa 24 metri che si staglia sul promontorio del Belvedere, zona che sarebbe vincolata dal punto di vista ambientale. Nell'ultima nella seduta del consiglio comunale, martedì 20 giugno 2023 l'assessore Mario Mascia aveva comunicato che "è stato avviato un procedimento di annullamento in autotulela dell’autorizzazione paesaggistica concessa al gestore Infrastrutture Wireless Italiane Spa, perché è stata rilevata la non corrispondenza tra il rendering presentato e il reale impatto visivo sul luogo". L'avvocato Alessia Tiragallo, presente al Cap e residente al Belvedere, sta seguendo l'evolversi della vicenda per i cittadini.

Il ricorso al tar dei cittadini

Questa è la prima strada intrapresa, perseguita dall'amministrazione dopo le segnalazioni dei residenti e gli incontri con gli assessori competenti, ma è stato annunciato anche un ricorso al Tar, in via di finalizzazione. Roberta Rebora, una portavoce dei residenti, ha spiegato: "Noi siamo fiduciosi e pensiamo che il Comune perseguirà l'obiettivo in modo rigoroso e rapido, ma vogliamo anche usare in maniera cautelativa tutti gli strumenti che la legge fornisce per tutelare i nostri legittimi interessi, compreso il diritto alla bellezza del paesaggio. Abbiamo dato mandato a uno studio legale che sta perfezionando il ricorso su basi che riteniamo solide. L'antenna, secondo quanto abbiamo rilevato, non è in linea con il progetto presentato. Crediamo quindi ci siano i fondamenti per essere vincitori". Un ricorso presentato attraverso i 'cittadini legittimati', cioè tutti coloro che hanno un impatto immediato con l'installazione: "Ma che riguarda tutti - sottolinea Rebora - perciò serve il supporto e il contributo di tutti. Uniti si può vincere".

Raccolte 1.200 firme contro la stazione radio base

Vanessa Ferrando, un'altra esponente del gruppo di cittadini che in questi due mesi ha iniziato la battaglia contro l'antenna, ha ripercorso le tappe salienti del percorso intrapreso e ha sottolineato l'importanza della partecipazione di tantissimi residenti della zona: "Il 27 aprile alle 9:18 mi sono affacciata alla finestra e ho trovato questo 'mostro'. Non sapevo nemmeno cosa fosse. Nessuno ci aveva informato, per anni abbiamo sentito parlare di vincoli paesaggistici, e di colpo ci siamo trovati in questa situazione. Abbiamo fatto rete con i vicini e abbiamo sparso la voce, abbiamo anche raccolto le firme, 1.200 in circa 8 ore tra una domenica e un lunedì, una partecipazione straordinaria. Mi ha commosso vedere una donna di 90 anni, nata e cresciuta a Promontorio, venire al banchetto nonostante i problemi fisici. Abbiamo aperto il dibattito in città anche grazie al Municipio Centro Ovest che ci ha ascoltato e siamo arrivati fino al Comune. Ora ci sono queste due strade intraprese. Noi non ci fermeremo, fino a quando non otterremo la disinstallazione. Siamo certi coglierà in maniera definitiva le nostre richieste".

Il supporto di Italia Nostra e del Municipio Centro Ovest

All'incontro ha partecipato anche Italia Nostra, il vicepresidente Filippo Cartosio ha sottolineato l'importanza del movimento dal basso creato dai cittadini, esempio di "politica buona" che l'associazione porta avanti dal 1955. Per il Municipio Centro Ovest è invece intervenuto il presidente Michele Colnaghi, che ha confermato il supporto alle richieste dei cittadini: "Durante i sopralluoghi in loco - ha detto - è apparso subito evidente come il rendering fotografico non corrispondesse allo stato dei luoghi; i sopralluoghi hanno inoltre permesso di constatare come, durante i lavori, si sia abbattuto un muro storico senza che sulla richiesta di permessi ve ne fosse traccia. Pertanto riteniamo fondamentale che chi ha concesso questi permessi faccia un passo indietro e restituisca a Promontorio la sua unicità. Per quanto ci riguarda, noi saremo sempre a fianco dei cittadini". Tra i temi toccati anche l'importanza del nuovo protocollo di intesa per la telefonia mobile in via di approvazione. Andrà a sostituire quello sottoscritto dal Comune nell’anno 2016 con addendum del 2019 e dovrebbe garantire l’informazione circa le nuove installazioni ai Municipi e alla cittadinanza.

Il progetto salute

Infine il progetto salute, presentato da Daniel Mariotti: "Abbiamo iniziato una collaborazione con il dottor Fiorenzo Marinella - ha spiegato - accademico al quale abbiamo affidato il monitoraggio elettromagnetico ambientale, perché crediamo sia importante approfondire anche questo aspetto". Molti cittadini, negli interventi finali, hanno infatti espresso preoccupazione per la vicinanza della stazione radio base alla scuola e all'ospedale Villa Scassi.