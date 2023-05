Maxi antenna a Sampierdarena, non si placano le polemiche

A Sampierdarena continua a far discutere l'installazione sulle alture, in salita superiore Salvator Rosa, di una maxi antenna telefonica bianca e rossa (24 metri di altezza) che si staglia sul promontorio del Belvedere, zona che sarebbe vincolata dal punto di vista ambientale. Molti cittadini stanno cercando di organizzarsi per una protesta formale, una petizione o la creazione di un comitato contro quello che, con un coro unanime viene definito dai residenti: "Uno scempio e uno sfregio al borgo".

Il presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi aveva spiegato a Genova Today che l'installazione era autorizzata dagli enti preposti e ha poi approfondito la vicenda spiegando sulla propria pagina Facebook: "Pochi giorni fa abbiamo assistito all'installazione di una antenna alta 24 metri molto impattante in area privata presso Via Salvator Rosa che ha causato molte giuste proteste. Ho immediatamente chiesto lumi circa l'installazione ed ho appurato che la richiesta risaliva al 2021 con permesso di costruire numero 82 del 22 aprile 2022 in seguito ai pareri di Arpal (16 febbraio 2022), paesaggistica (11 aprile 2022) e ufficio geologico (15 marzo 2022)".

"Ho approfondito la questione - prosegue Colnaghi - per capire come la paesaggistica avesse potuto dare il permesso di costruzione in un'area che oltretutto risulta vincolata. Nella documentazione presentata denominata 'Relazione paesaggistica' ho potuto leggere la seguente descrizione: 'Nell'ambito dell'abitato di ubicazione dell'intervento, sebbene sussista la zona di interesse paesistico, non si evidenziano particolari relazioni percettive e significative a livello locale, in quanto l'impianto verrà realizzato su terrazzamento che ne limitano l'impatto visivo della zona residenziale' e ancora 'la scelta degli elementi e di progetto, della localizzazione e degli accorgimenti visivi adottati, consente a nostro avviso un inserimento dell'intervento tollerabile con il contesto prescelto, tale da non compromettere particolarmente i valori naturalistici e ambientali che caratterizzano l'intorno dell'area interessata dall'intervento stesso'. Ora - sottolinea ancora il prosidente del Municipio Centro Ovest - io non sono un esperto di telefonia e so anche che senza le antenne non potrei usare il cellulare e neppure scrivere questo post, ma c'è modo e modo di fare le cose e direi che la descrizione nella relazione paesaggistica non mi trova concorde e non rispecchia a mio avviso lo stato delle cose. A seguito di tali constatazioni e di tali ricerche ho contattato il vice sindaco per descrivere l'accaduto e già mercoledì 3 maggio è previsto un nuovo contatto per capire se si può in qualche modo intervenire. Il Municipio - conclude - in questo caso non ha potere, sono leggi nazionali molto permissive, ma credo che far presenti queste discrepanze sia doveroso". Tra le possibili soluzioni potrebbe esserci il 'cammuffamento' dell'antenna: in altri casi simili, infatti, sono state ricoperte e trasformate in finti alberi per limitare l'impatto dal punto di vista visivo e cercare di inserirlo nel contesto circostante.