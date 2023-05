Maxi antenna a Sampierdarena, lettera di un residente: "Dal vivo è ancora peggio, nessuno mi ha ascoltato"

Dopo i recenti articoli sulla maxi antenna telefonica installata sulle alture di Sampierdarena, in salita superiore Salvator Rosa, abbiamo ricevuto la lettera di un cittadino che abita nella zona del Belvedere, che pubblichiamo.

"Buongiorno, sto seguendo gli articoli sull'antenna installata di recente. Devo dire che siete tra i pochi che hanno dato la notizia, eppure è una notizia di un certo peso perché esemplifica come tutte le aziende, persone, enti coinvolti non si sono comportati in modo adeguato. Dal vivo l'impatto visivo è superiore a quanto si vede in foto. Le ottiche dei cellulari schiacciano molto l'immagine e non rendono bene l'idea.

Dal mio punto di vista noto:

- Vodafone ha deciso di installare una nuova antenna (esiste già un'antenna GSM ma è praticamente invisibile) senza curarsi delle conseguenze. Nel tentativo di dare un servizio migliore ai propri clienti non ha valutato che i propri clienti saranno infastiditi dalla presenza di questa torre. Le onde radio del Gsm sono principalmente ricevibili se l'antenna è visibile. Di conseguenza l'antenna è utile a chi la 'vede' ma chi la vede ne subisce un danno visivo. Non parlo di senso di responsabilità, etica o altro semplicemente di business.

- il progettista ha la responsabilità di quello che verrà realizzato, non si è curato di progettare un manufatto che avesse un impatto visivo accettabile

- il proprietario del terreno ha firmato un contratto di affitto per 9 anni senza curarsi di cosa sarebbe stato installato nel suo terreno. Eppure risiede in zona e riceverà un danno oltre che l'affitto del terreno.

- gli enti preposti hanno dato parere favorevole senza curarsi delle conseguenze, soprattutto vorrei invitare il responsabile dell'ufficio Paesaggistica a fare un sopralluogo e a spiegare come è possibile che chi ha appena ristrutturato con tanta cura e spese l'edificio giallo che vede in foto possa accettare di vedere dalle sue finestre questo scempio. Io abito in Corso Belvedere ed ho anche io di recente ristrutturato l'edificio spendendo un sacco di soldi per mantenerne il decoro e rispettare l'aspetto originale.

- il Municipio Centro Ovest dichiara che non ha possibilità di intervenire, mi domando su cosa può intervenire per tutelare il proprio territorio.

- ho inviato diverse email all'ufficio Paesaggistica, al Municipio Centro Ovest, a testate giornalistiche. Nessuno ha risposto o mi ha contattato".

Lettera firmata