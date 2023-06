VIDEO | Maxi antenna a Sampierdarena, le ragioni del no: "Le nostre richieste saranno accolte"

Vanessa Ferrando e Roberta Rebora, le portavoce dei residenti del promontorio di Sampierdarena, ripercorrono ai microfoni di GenovaToday le tappe della vicenda relativa all'antenna di 24 metri (si tratta di una stazione radio base) installata a fine aprile in salita superiore Salvator Rosa. Zona che sarebbe vincolata dal punto di vista ambientale

Giovedì 22 giugno si è svolta un'assemblea pubblica al Cap di via Albertazzi, con la partecipazione di cittadini, Municipio Centro Ovest e Italia Nostra. Nell'ultima nella seduta del consiglio comunale, martedì 20 giugno 2023 l'assessore Mario Mascia aveva comunicato che "è stato avviato un procedimento di annullamento in autotulela dell’autorizzazione paesaggistica concessa al gestore Infrastrutture Wireless Italiane Spa, perché è stata rilevata la non corrispondenza tra il rendering presentato e il reale impatto visivo sul luogo".

L'avvocato Alessia Tiragallo, presente al Cap e residente al Belvedere, sta seguendo l'evolversi della vicenda per i cittadini. Nel frattempo è stato anche annunciato un ricorso al Tar: "Noi siamo fiduciosi e pensiamo che il Comune perseguirà l'obiettivo in modo rigoroso e rapido - ha spiegato in assemblea Rebora - ma vogliamo anche usare in maniera cautelativa tutti gli strumenti che la legge fornisce per tutelare i nostri legittimi interessi, compreso il diritto alla bellezza del paesaggio. Abbiamo dato mandato a uno studio legale che sta perfezionando il ricorso su basi che riteniamo solide. L'antenna, secondo quanto abbiamo rilevato, non è in linea con il progetto presentato. Crediamo quindi ci siano i fondamenti per essere vincitori".

