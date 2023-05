Consiglio municipale sul porto con Rixi, Toti, Bucci e Signorini: video in piazza, strade transennate

Mentre si attende la prossima seduta della commissione consiliare sul porto e sulla fabbrica dei cassoni per la diga a Pra', è stato convocata per oggi, venerdì 19 maggio, una seduta del consiglio municipale del Municipio Ponente a cui parteciperanno anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, oltre che il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente di Autorità portuale Paolo Emilio Signorini e l'assessore al Porto Francesco Maresca. Si parlerà di piano regolatore portuale, terminal di Pra' e naturalmente della fabbrica dei cassoni.

Appuntamento alle 18 nella sede municipale di piazza Gaggero di Voltri. I comitati del ponente, dopo manifestazioni, dibattiti pubblici, assemblee e proteste, invitano nuovamente i cittadini a partecipare: "È un giorno molto importante per il ponente - commenta Serena Ostrogovich del comitato Pegli Bene Comune - perché presenzieranno anche il viceministro Rixi e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Ribadiremo il nostro 'no' a tutte le servitù previste a ponente, il nostro territorio ha già dato".

"È importante esserci - ribadisce il coordinamento Comitati Ponente - per dare un segnale alle istituzioni e dire forte che vogliamo essere ascoltati e partecipare alle decisioni che ci riguardano. Ribadiamo il nostro 'no' senza se e senza ma alla fabbrica dei cassoni a Pegli. Siamo fermamente contrari a qualunque allargamento del porto di Pra', e infine lotteremo in ogni sede e con ogni mezzo per questi punti".

Video anche in piazza, strada transennata

Tenuto conto della delicatezza e dell'interesse della tematica trattata, il municipio Ponente fa sapere che installato un sistema audio e video nel porticato del palazzo di piazza Gaggero.

Sarà inoltre transennato il tratto di strada tra il palazzo del municipio e i giardini della piazza.

A che punto siamo

Per quanto riguarda le ultime risposte ricevute dal Comune, durante la commissione consiliare del 12 maggio a Tursi, l'assessore al Porto Francesco Maresca aveva ribadito: "Per quanto riguarda il porto, chiederemo ad Autorità portuale di rispettare quei confini che sono stati decisi negli anni precedenti con la comunità. Ritengo che le riparazioni navali non vadano spostate, anche questo è quanto richiesto dal Comune. Per quanto riguarda le opere interne portuali, lo stesso Paese ci chiede di aumentare il traffico delle ferrovie per limitare il trasporto su gomma. Altra questione importante è quella dei retroporti: siamo disponibili a capire tecnicamente quali vantaggi le imprese nel nostro territorio avranno a seconda di dove si insedieranno".

Sul 'dentino' davanti a Pegli, infine, sempre Maresca: "La risposta più adatta la fornirà Autorità portuale. Prevediamo inoltre, come chiesto dai cittadini, il completamento e il prolungamento del parco delle Dune di Pra'. Per quanto riguarda le opere di rigenerazione urbana, sarà convocata una commissione ad hoc. Il lavoro aumenta, i traffici portuali aumentano, è necessario integrarli con le esigenze della città".

Per quanto riguarda la posizione del Municipio, a inizio aprile era stata votata all'unanimità una mozione proposta dall'opposizione per dire 'no' a ogni forma di espansione portuale a ponente, fabbrica dei cassoni della diga compresa. Il presidente del municipio Guido Barbazza aveva chiesto già da mesi ad Autorità portuale di fabbricarli altrove e ha sostenuto ancora recentemente che è in corso un dialogo con il viceministro Rixi affinché la produzione dei cassoni della nuova Diga di Genova non avvenga a Pegli Lido, come previsto all'inizio, ma nel sito già predisposto di Vado Ligure, che ha già dato una generica disponibilità all'operazione.