Il Municipio Ponente dice 'no' ai cassoni e a nuove espansioni portuali, i comitati esultano

Dopo il corteo che ha visto circa cinquemila cittadini in marcia tra Pra' e Pegli per protestare contro la fabbrica di cassoni della diga a Pra' e l'ipotesi di ampliamento del porto, i comitati uniti del ponente brindano a un'altra vittoria.

Il Municipio Ponente ieri ha detto "no" all'unanimità a ogni forma di espansione portuale a ponente, fabbrica dei cassoni della diga compresa, votando una mozione proposta dalle forze di opposizione.

"Si tratta di un piccolo, grande risultato raggiunto nella sede istituzionale di riferimento del territorio tra Multedo e Voltri - annuncia il Comitato Pegli Bene Comune -. Siamo molto soddisfatti di questo 'no' unanime a nuove servitù a ponente che rappresenta un viatico positivo e incoraggiante sulla strada dello stop a ogni altro sacrificio in termini di mare tombato e nuovi riempimenti".

Manca ora una data per l'assemblea pubblica "che sarà presto convocata - conclude il comitato - per dare voce e spazio a comitati e cittadini del ponente: restiamo compatti e non abbassiamo la guardia per nessuna ragione".

Soddisfatto Claudio Chiarotti, capogruppo Pd in consiglio municipale: "Il centrodestra ha finalmente votato, non senza difficoltà, una mozione da noi presentata che rigetta l'insediamento industriale dei cassoni e qualsiasi ampliamento industriale nel bacino portuale di Pra'". Respinto invece un ulteriore ordine del giorno legato all'argomento, che chiedeva di redigere un documento unitario con il quale comunicare al sindaco Bucci la ferma contrarietà del ponente. "Portiamo comunque a casa un risultato unitario del municipio - conclude Chiarotti - col quale i rappresentanti del centrodestra, da Rixi a Toti, passando per Bucci, dovranno fare i conti. Anche perché la loro assurda proposta di ampliamento per ora è stata congelata fino al 2026 ma l'insediamento dei cassoni pende ancora come un'inquietante spada di Damocle sul nostro territorio".