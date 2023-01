Cassoni della diga a Pra', Barbazza: "Ho chiesto ad Autorità portuale di fabbricarli altrove"

Dopo il consiglio municipale della scorsa settimana e il corteo dei cittadini, a ponente si torna a parlare dei cassoni della diga da fabbricare a Pra'.

Anche se di fatto il dado pare ormai tratto, il presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza ha chiesto ad Autorità portuale di valutare ulteriormente la possibilità di realizzare la totalità dei cassoni in altro sito, fuori Genova, anziché nel bacino portuale di Pra'. Durante il consiglio del 23 era stato dichiarato da Autorità portuale che nel cosiddetto sesto modulo - anziché 59 cassoni su 97 - ne verranno fabbricati 39 e gli altri verranno 'spalmati' su altri siti, in particolare a Vado Ligure e Piombino.

"In relazione alla decisione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale di realizzare un cantiere per la costruzione dei cassoni per la nuova diga di Sampierdarena presso il Bacino Portuale di Pra’, e con riferimento all’ordine del giorno presentato dalla maggioranza consiliare del Municipio e approvato il 23 gennaio - dice Barbazza - in rappresentanza del Municipio ho provveduto a rinnovare formalmente la richiesta ad Adsp di valutare ulteriormente la possibilità di realizzare la totalità dei cassoni nell’altro sito selezionato, posto fuori Genova, evitando di procedere con la soluzione prospettata presso il Bacino Portuale di Pra’. Ho inoltre invitato Adsp a presentare pubblicamente le modalità operative del prospettato cantiere e gli accorgimenti previsti per evitare emissioni sonore e di polveri in atmosfera, a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini locali".

Barbazza ha anche chiesto a nome del Municipio di non procedere con alcuna operazione relativa ai cassoni a Pra', fino a chiarimenti e intese avvenute. Non sono mancati, però, i commenti dell'opposizione e di esponenti delle associazioni che hanno chiesto al presidente di esprimersi in maniera netta per il "no" alla fabbrica dei cassoni.