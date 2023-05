Commissione porto, comitati del ponente: "Ci sentiamo presi in giro, qual è il nostro futuro?"

"No cassoni, basta servitù": nonostante la pioggia, gli esponenti dei comitati del ponente sono arrivati in commissione a Tursi con striscioni e l'intenzione di ribadire la loro contrarietà alla fabbrica dei cassoni della diga davanti a Pegli Lido e a ogni espansione del porto a ponente. In totale, sono previsti 46 auditi ma si va verso l'aggiornamento della commissione, anche perché il termine di quella di stamattina è previsto per le 12,30.

"Finalmente - spiega a GenovaToday Serena Ostrogovich, membro dei Comitati Uniti del Ponente, prima dell'inizio - saremo auditi in commissione per il porto, porteremo le istanze dei cinquemila ponentini che sono scesi in strada il 25 marzo, vogliamo ribadire il nostro 'no' ai cassoni e chiedere rispetto per il nostro territorio e la nostra salute, cosa che finora è stata messa in secondo piano".

La commissione è stata richiesta dalla minoranza, in particolare dai consiglieri Rita Bruzzone (Pd), Filippo Bruzzone e Francesca Ghio (Lista Rossoverde): "La prima richiesta di commissione era di ottobre - dice Filippo Bruzzone - perché il sindaco non c'è? È una mancanza di rispetto nei confronti della comunità genovese. Per arrivare a una convocazione generica ci sono volute 6 richieste da ottobre a oggi". Per quanto riguarda le richieste, i consiglieri chiedono a che punto è il piano regolatore portuale, e non solo: "La piattaforma portuale di Pra' deve rimanere così com'è, non c'è mediazione". Infine i cassoni: "A Pra' non siamo disposti ad avere la fabbrica di cassoni. Mi aspetto dalla maggioranza anche un dibattito sull'utilità della diga" conclude Bruzzone.

Le polemiche per l'assenza del sindaco

Lunghe polemiche in aula per l'assenza del sindaco Marco Bucci, che ha fatto sapere con una nota che a causa della concomitanza di alcuni impegni istituzionali precedenti (riunione di giunta) non può essere presente. "Avremmo voluto vedere anche qualche esponente della giunta regionale" commenta Simone D'Angelo (Pd).

Dall'opposizione è arrivata la richiesta di sospendere la commissione (alla fine bocciata), per attendere la presenza del sindaco Bucci: "Ritengo sia opportuno chiedere al sindaco di sospendere la giunta e venire qui, sospendendo la commissione fino al suo arrivo, la commissione di oggi è troppo importante e attesa da tanto, servono i vertici dell'amministrazione perché si parla del futuro della città" spiega Mattia Crucioli, Uniti per la Costituzione. "La commissione sarà da riaggiornare e sviluppare - ribatte Alessio Bevilacqua, Lega, che chiede di iniziare a parlare del tema anziché della presenza di Bucci - ma l'amministrazione è rappresentata dall'assessore Maresca, il sindaco è impegnato in giunta e anche quello è un appuntamento istituzionale. In più il primo cittadino è sempre presente in consiglio comunale".

I comitati: "Ipocrisia di chi parla del ponente senza consapevolezza"

“Metà dell’aula non sa ancora se la diga sia utile – ha detto l’assessore al Porto Maresca – come assessore della sesta città d’Italia sono in imbarazzo. Dobbiamo fare questo percorso di infrastruttura, i numeri del porto sono importanti perché stiamo continuando a crescere come occupazione, si parla di un grande porto che dovrà dare lavoro sempre a più persone. Sono previste opere di rigenerazione urbana, posti di lavoro per la città”. Per Autorità portuale hanno preso la parola Marco Sanguineri, direttore pianificazione, e Paola Gianpietri, responsabile ufficio Prp, che hanno illustrato l’iter del piano regolatore portuale: “Ogni tanto – dice Sanguineri - sento dire che la città si riappropria dei suoi territori. Penso che si debbano migliorare confronto e integrazione ma penso anche che l’area del porto sia a pieno titolo anche della città. Non è area della città solo quella in cui la domenica andiamo a passeggiare, è anche un’area in cui lavorano migliaia di persone tutti i giorni. Non mi piace la divisione per cui ‘il porto si prende un pezzo’ o ‘la città si riprende un pezzo’”. Alberto Pandolfo, Pd, chiarisce: "Noi siamo favorevoli alla realizzazione della diga, ma che la fabbrica dei cassoni non sia a ponente".

A prendere la parola, dopo le 11, la prima audita dei comitati del ponente, Serena Ostrogovich di Pegli Bene Comune, con tanto di maglietta "No cassoni": "È da mesi che chiediamo approfondimenti con il sindaco, da cittadini ci sentiamo presi per i fondelli. È deprimente che dalle parole di chi ha parlato finora i cittadini che lottano per salute e territorio non siano presi in considerazione. Genova non è solo porto, Cassoni e ampliamenti sono l'ennesima presa in giro, questi interventi dicono che renderanno il ponente bello per noi e i nostri figli, ma secondo me a dirlo sono persone che abitano tra Albaro e Nervi e non respirano lo schifo che respiriamo noi, non dormiamo per il rumore delle navi. L'ipocrisia di coloro che parlano del ponente senza consapevolezza del territorio è vergognosa".

Fondamentalmente quattro sono le domande poste dai comitati ponentini, rappresentati da Pegli Bene Comune, Lido Pegli, Comitato Palmaro e altri presenti: "Confermate che i limiti attuali del porto continueranno a essere tali? Qundo intendete togliere il cosiddetto dentino, il pezzo che va già oltre al sesto modulo? Il presidente di Autorità portuale Signorini anni fa ci rassicurò sulla temporaneità. Dopo cortei e assemblee, come procederete non potendo usare zona tra Pegli e Pra’? O intendete procedere ugualmente, disattendendo la volontà dei cittadini?".