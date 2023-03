Il ponente dice "no" ai cassoni e all'espansione del porto: il corteo, orari, tappe

A ponente è il giorno della manifestazione dei comitati del territorio uniti - da Sampierdarena a Voltri - per dire "no" alla fabbrica di cassoni al porto di Pra' e all'ampliamento del porto di cui si sta parlando molto negli ultimi giorni, con una bozza di progetto giudicata troppo impattante dai cittadini e anche dallo stesso presidente del Municipio Ponente con un post sui social risalente ai giorni scorsi in cui ha preso posizione contro l'operazione.

Il ritrovo è alle 10,30 davanti alla stazione di Pra': da qui il corteo si muoverà a Pegli, con un probabile blocco del traffico.

A Pegli, dopo la manifestazione, si terrà un incontro istituzionale tra rappresentanti dei comitati e il presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza con la sua giunta per fare il punto della situazione.

I manifestanti dicono "no" in particolare a una serie di punti: alla fabbrica di cassoni a Pegli Lido, giudicata "inquinante, impattante, devastante", all'ampliamento del porto di Pra' con nuovi tombamenti sul mare, al peggioramento della qualità delle acque e della vivibilità per i cittadini, al pericolo della svalutazione delle proprietà, ai nuovi ribaltamenti a mare di cantieristica navale a Multedo e al porto petroli a Pra'.

E proprio di questa mattina è una nota dei gruppi municipali di maggioranza (centrodestra) che "condividono ed esprimono vicinanza per le preoccupazioni dei cittadini che oggi trovano espressione in una manifestazione indetta dai comitati del territorio. I gruppi condividono altresì l’impostazione istituzionale che il presidente e la giunta del Municipio VII Ponente hanno tenuto nei confronti di queste tematiche così importanti per il futuro delle delegazioni del Ponente, esprimendo nei confronti di questi soggetti la piena fiducia ed il pieno supporto per tutte le iniziative volte ad una maggiore condivisione e coordinamento tra cittadini, comitati e istituzioni municipali".