Cassoni diga e riempimenti porto Pra', convocata per il 27 aprile l'assemblea pubblica

Anche se con circa un mese di ritardo, il Municipio Ponente ha convocato l'assemblea pubblica per parlare della fabbrica dei cassoni e della situazione riempimenti al porto di Pra', come richiesto dai comitati del territorio dopo il corteo in cui cinquemila cittadini hanno sfilato per le strade del ponente.

L'appuntamento è giovedì 27 aprile alle ore 18 presso il Palamare di Pra'.

Il coordinamento dei comitati del Ponente commenta: "I cittadini sono invitati a partecipare a questa assemblea pubblica che rappresenta un'occasione importantissima per ribadire il no del nostro territorio a ogni ipotesi di ampliamento della piattaforma portuale di Pra' e a qualsiasi ulteriore servitù rispetto a quelle che abbiamo dovuto subire e sopportare in questi anni. Una cosa importante da farvi sapere: i comitati del ponente sono stati invitati due volte a palazzo Tursi dal sindaco di Genova Marco Bucci per discutere 'al chiuso' del possibile nuovo assetto portuale. Per due volte abbiamo declinato l'invito, ribadendo che tale discussione non può essere condotta con questa modalità, ma vada condivisa con i cittadini in un luogo pubblico".

I comitati concludono invitando il sindaco Bucci a presenziare all'assemblea del 27 aprile, confrontandosi con la cittadinanza: "La riteniamo la sede più consona e adeguata per parlare di temi così importanti e soprattutto impattanti sul territorio del ponente".