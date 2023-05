Espansioni portuali, in arrivo commissione consiliare e consiglio municipale con Toti e Rixi

In arrivo due importanti appuntamenti specialmente per il ponente, sul fronte del futuro del porto: domani, venerdì 12 maggio, alle 9,30 a Tursi si svolgerà una commissione dedicata alle espansioni portuali, mentre venerdì 19 maggio a Voltri si terrà una seduta del consiglio di municipio con anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi.

I comitati sono nuovamente sul piede di guerra e invitano i cittadini alla partecipazione a entrambi gli appuntamenti per ribadire il loro "no" alle espansioni portuali a ponente. "La commissione è pubblica - dicono i membri di Pegli Bene Comune, una delle realtà che formano il coordinamento dei comitati del ponente uniti - per questo invitiamo la cittadinanza tutta ad assistere ai lavori nei quali si deciderà il futuro del ponente. L'occasione è importantissima per avere dalle istituzioni informazioni 'fresche' sulla vita del nostro territorio e ribadire che 'no', noi del ponente abbiamo già dato e non vogliamo nuove servitù, smog, cemento". Durante la commissione in Comune, richiesta in particolare dai consiglieri di minoranza Rita Bruzzone (Pd) e Filippo Bruzzone (lista Rossoverde), verranno auditi anche comitati e cittadini. Durante l'assemblea pubblica convocata dal Municipio Ponente, il presidente Guido Barbazza ha spiegato che non ci saranno spostamenti del porto petroli a Pra' né altri riempimenti massivi, e che è in essere un dialogo con il vice ministro Rixi affinché la produzione dei cassoni della nuova diga - almeno quelli più grossi - non avvenga davanti a Pegli Lido, come inizialmente previsto, bensì a Vado Ligure.

I comitati ricordano la manifestazione che il 25 marzo ha portato in piazza migliaia di cittadini, tra Pra' e Pegli, per protestare: "Non sprechiamo le energie che abbiamo riversato scendendo per la strada in cinquemila - rimarca il comitato -. Continuiamo a pretendere tutti insieme, comitati e cittadini, rispetto per l'ambiente e per la salute del territorio e dei nostri figli".

In più, un altro appuntamento da segnalare è quello di venerdì 19 maggio, nella sede municipale di piazza Gaggero di Voltri, per una seduta del consiglio del Municipio Ponente in presenza anche del sindaco Marco Bucci, del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, del presidente di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini e del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi.