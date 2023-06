Cinghiali sulla spiaggia a San Fruttuoso di Camogli, protesta animalista: "Sono stati uccisi"

Nei giorni scorsi aveva fatto il giro del web il video di alcuni cinghiali a spasso sulla spiaggia di San Fruttuoso di Camogli, il secondo capitolo della vicenda riguarda le proteste degli animalisti perché gli ungulati sono poi stati abbattuti.

"Li hanno uccisi senza pietà tra le proteste della stessa popolazione residente - attacca l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente - i cinghiali avevano fatto un giretto senza interagire minimamente con i bagnanti, ma la regione Liguria ha ordinato di usare il pugno duro e di ammazzare i cinghiali, cosa che è successa nei giorni scorsi e sulla quale vogliamo vederci chiaro. Chiederemo alle autorità di verificare se questa azione non poteva essere evitata".

"Li hanno sterminati questo è il termine esatto - affermano ancora gli animalisti di Aidaa - ma secondo noi non era assolutamente necessaria un'azione del genere. Ora abbiamo presentato un esposto e stiamo raccogliendo testimonianze per verificare se esistono i motivi per una denuncia penale per maltrattamento di animali e per la loro uccisione".

Il Comune di Camogli, secondo quanto riporta l'Ansa, non era a conoscenza dell'intervento del personale preposto di Regione Liguria ma ha confermato che la presenza dei cinghiali in spiaggia stava diventando problematica, che molti turisti davano da mangiare agli animali e che la scorsa settimana un bambino era stato morsicato. A Genova ci sono stati diversi episodi di cronaca che hanno messo in risalto una situazione complicata: nella serata di mercoledì 7 giugno c'è stato un incidente in corso Europa, un gruppo di ungulati è apparso improvvisamente in mezzo alla carreggiata quando è sopraggiunto uno scooter guidato da un papà di 43 anni che portava come passeggero il figlioletto di 9 anni. I due, per evitare gli animali, sono finiti a terra e poi soccorsi e portati in ospedale in codice giallo. Giovedì 8 giugno , invece, la passeggiata di un uomo con il cane si è trasformata in un incubo in corso Monte Grappa dopo l'incontro ravvicinato con un ungulato. Il cane, un pitbull, ha cominciato ad abbaiare e si è azzuffato con il cinghiale, trascinando a terra il proprio padrone che lo teneva al guinzaglio. Recentemente sono anche finite all'ospedale tre donne dopo il morso di un cinghiale: una in piazza Palermo alla Foce, una in via Padre Semeria a San Martino e una in via dell'Arena a Borgoratti. La presenza degli animali sulle strade e anche sulle spiagge continua a far discutere. Il tema dell'emergenza è anche stato affrontato in consiglio comunale attraverso alcune interrogazioni.