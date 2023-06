Pitbull e cinghiale si azzuffano, cane ferito e proprietario trascinato per terra

Un'altra passeggiata con il cane che si trasforma in un incubo. Nella notte, era l'una e mezza circa, un pitbull e un cinghiale si sono incontrati in corso Monte Grappa. Agli abbai incessanti del pit, l'ungulato ha risposto avventandosi contro di lui e colpendolo con la zanna al torace.

Nella zuffa il proprietario del cane, che lo stava conducendo al guinzaglio, è caduto per terra, ma il cinghiale a quel punto si era già allontanato. In strada, all'altezza del Buridda, sono intervenuti una pattuglia della polizia locale e la Croce Gialla soccorso animali. Per il padrone del cane solo tanta paura ma nessuna ferita grave, l'uomo ha rifiutato il ricovero. Il pitbull, invece, è stato accompagnato dai militi in una clinica del centro dove è stato visitato e curato per la ferita da morso che può provocare gravi infezioni.

Soltanto qualche ora prima, alle 20.30, papà e figlio erano caduti in corso Europa dallo scooter per evitare un branco di cinghiali che ha improvvisamente attraversato la careggiata all'altezza di via Timavo. Entrambi sono stati ricoverati all'ospedale in codice giallo. Numerosi gli interventi nella settimana per aggressioni da parte di cinghiali o incidenti dovuti alla loro presenza in strada.