Cus Genova: dopo basket e rugby, riparte anche il volley

Sfida esterna contro il Cus Milano per il Cus Genova Rugby in Serie A. Esordio stagionale in Serie B per il Cus Volley, ospite di Sant’Anna Tomcar nel torinese. Infine, esordio casalingo per il Cus Basket in Serie C Silver contro il Basket Loano.

Rugby

Seconda giornata del campionato nazionale di Serie A per il Cus Rugby. Uomini di Sandri e Bernardini protagonisti di un esordio difficile, nel quale sono stati superati allo Stadio Carlini-Bollesan dalla matricola Rugby Parma. Biancorossi attesi dal “derby” cussino contro il Cus Milano, in trasferta domenica alle 15:30.

Volley

Ricomincia il campionato nazionale di Serie B e riparte dunque l’avventura del Cus Volley, a distanza di quattro anni dalla promozione dalla Serie C. Un campionato in cui, come dichiarato da Guido Costigliolo alla vigilia, l’obiettivo è uno solo: «La speranza mia e di Pampuro», in chiusura, «è di divertirci e fare un campionato tranquillo senza troppe ansie». Galletti attesi dalla complicata trasferta di San Mauro Torinese alle 18 contro Sant’Anna Tomcar, una delle protagoniste designate del Girone A.

Basket

Dopo l’esordio vincente in trasferta contro l’Ardita Juventus è il momento dell’esordio casalingo in Serie C Silver per il Cus Basket. Ragazzi di Coach Pansolin impegnati al Palacus sabato alle 18:45 contro il Basket Loano, società che ha ereditato la passione della piazza loanese e che si affaccia per la prima volta alla Serie C Silver. Sfida da non sottovalutare contro una squadra dalle buone individualità ma reduce dalla sconfitta all’esordio contro la Pallacanestro Sestri.