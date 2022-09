Cus Genova, ripartono i campionati di basket e rugby

Riparte la Serie A di rugby, con il Cus Rugby impegnato al Carlini-Bollesan contro il Rugby Parma. Ricomincia anche la Serie C Silver per il Cus Basket, atteso dal grande classico con l'Ardita Juventus. Al Serravalle Golf Club continua invece il Campionato Sociale della Cus Golf Academy.

Rugby

Tutto pronto per l'apertura della Serie A di rugby. Allo stadio Carlini-Bollesan gli uomini di Sandri e Bernardini saranno avversari del Rugby Parma domenica alle ore 15:30. Una sfida in cui i Biancorossi cercheranno di avere la meglio sugli emiliani davanti al proprio pubblico. "La Serie A non sarà semplice - affermava il tecnico Sandri alla vigilia - ma i ragazzi sono decisi e vogliosi di agguantare la salvezza sul campo".

Basket

Ricomincia la Serie C Silver di pallacanestro con un grande classico: il derby del Levante tra l'Ardita Juventus e il Cus Basket sabato alle 19 al Palardita. Una stracittadina, quella tra nerviesi e cussini, l'ennesima di questi anni nel massimo campionato ligure, che aprirà dunque il campionato per i giovani di coach Pansolin. "È cambiata l'ossatura della panchina e quindi abbiamo da ricostruire la chimica - aveva dichiarato il coach alla vigilia - mi aspetto di entrare a regime dalla terza o quarta giornata".

Golf

Domenica sul percorso del Serravalle Golf Club andrà in scena la gara del Campionato Sociale della Cus Golf Academy. La gara sarà una 18 buche stableford con tre categorie, caratterizzata da premi per il primo lordo, primo e secondo netto di ogni categoria, prima Lady, primo Senior e primo Cus Genova, con anche i premi speciali 'Hole in one' e 'Nearest to the pin maschile/femminile'.