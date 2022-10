Volley B maschile, il Cus Genova si regala un grande ritorno a pochi giorni dall'inizio del campionato

A pochissimi giorni dall'avvio di campionato il Cus Genova Volley ritrova un pezzo che in passato si è rivelato di grande importanza: a vestire nuovamente la maglia dei galletti è il centrale Paolo Volpe (1998), che annuncia il suo ritorno all'attività agonista proprio per riabbracciare i colori biancorossi.

Paolo nel suo curriculum conta una lunga militanza nei campionati regionali e giovanili a cui si aggiunge un'altra stagione in prima squadra e in categoria nazionale. Fox ora è pronto a ripartire e a portare la sua esperienza in una squadra che si aspetta quantomeno di migliorare il piazzamento dell'annata precedente.

Queste le sue impressioni cariche di emozione ed entusiasmo al profilo Facebook del club: "Sono felicissimo di essere tornato a giocare e di poterlo fare con il Cus Genova: qui mi sento a casa, sono ansioso e carico di iniziare!"