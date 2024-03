Wonder Volley, l’ambizioso progetto genovese che sa soltanto vincere

Stessa spiaggia, stesso mare: così cantava Piero Focaccia nel lontano 1963, mentre domenica scorsa in occasione dell’atto conclusivo per l’assegnazione del Titolo Territoriale Under 18 Liguria Centro si sarebbe potuta usare la frase “stessa finale, stesse avversarie”. Per il secondo anno consecutivo, infatti, si sono confrontate la Wonder Volley e la Cogovalle. Identico è stato anche il risultato: come 12 mesi fa, la Wonder Volley si è imposta sulle avversarie, confermando il proprio predominio in questa categoria.

Ecco perché questo progetto non può che essere visto come uno dei più promettenti a livello regionale per quel che riguarda la pallavolo. Si sta parlando di una iniziativa sportiva che ha coinvolto tre società genovesi, vale a dire Serteco Volley School, Normac VGP e Normac AVB, con i due titoli territoriali di fila che rappresentano l’apice di un percorso cominciato oltre quattro anni fa. L’obiettivo è quello di valorizzare le giovani campionesse del futuro, facendole crescere e puntando al loro inserimento in realtà sempre più importanti. Il bis territoriale non è stato comunque semplice. La finale ha visto inizialmente prevale la Cogovalle che ha conquistato con merito il primo set (la distanza è stata rassicurante, un perentorio 25-19).

Poi è emerso il talento delle ragazze della Wonder Volley che ha pareggiato i conti con un bel 25-20, passando in vantaggio al termine di una frazione di gioco incertissima. Per il 2-1 è stato necessario passare per i vantaggi, con il 26-24 che ha premiato le campionesse in carica. Il quarto parziale ha visto nuovamente la Wonder prevale con un 25-20 che ha fatto iniziare la festa. Tra l’altro la squadra si è presentata a questo appuntamento al termine di un vero e proprio tour de force, vale a dire 4 gare disputate in appena 6 giorni, un dettaglio che rende il nuovo trionfo ulteriormente speciale.