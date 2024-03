Lidia Digonzelli orgoglio di Cogoleto: stagione da protagonista per la giocatrice 18enne

Lo scorso anno ha maturato un'esperienza importante in A2 femminile in un ambiente che ora la vede protagonista in B1 nonostante la giovane età. Vicenza Volley sta facendo rima con crescita per Lidia Digonzelli, opposto di origini genovesi (è originaria di Cogoleto) al secondo anno nel sodalizio berico. Sabato scorso la squadra allenata da Mariella Cavallaro ha piegato 3-1 l’Imoco San Donà anche grazie ai 17 punti della giocatrice classe 2005, festeggiando l'approdo al secondo posto in classifica nel girone B.

A giugno compirà 19 anni ma quello vicentino sembra il suo trampolino di lancio. A soli 3 anni si è trasferita a Colico (Lecco) con la famiglia, avvicinandosi così al mondo della pallavolo. Proprio il Vicenza Volley, tramite i suoi canali ufficiali, l’ha intervistata negli ultimi giorni.

In particolare, si è soffermata sulla sua stagione: “Sono contenta del mio cammino, sono molto autocritica di solito, poi ho preso consapevolezza; ringrazio lo staff e le mie compagne per la fiducia che hanno in me, un aspetto importante anche perché sono tra le più giovani. L’esperienza dello scorso anno in A2 mi ha permesso di imparare e anche di avere visibilità, poi in estate ho deciso di rimanere in un ambiente familiare per provare a confrontarmi con una categoria come la B1 che non conoscevo, un esame per prendere consapevolezza dei miei mezzi”.

Il suo modello continua ad essere Tijana Boskovic, opposto bosniaco naturalizzato serbo, tra le pallavoliste più forti del mondo. Lidia ha lasciato buoni ricordi non soltanto a Vicenza, ma anche nel V36Plus: in Valchiavenna è cresciuta giocando nell’Under 14, Under 16 e Under 18, affermandosi in B2 prima del grande salto in Serie A e dell’attuale B1 da protagonista. Il Vicenza Volley, anche grazie alle sue prodezze, è secondo in classifica nel girone B, le ambizioni di promozione ci sono tutte e non possono che fare bene alla gavetta della giocatrice genovese.