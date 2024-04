Giulia Bilamour, il talento del volley con Genova nel cuore che sogna la Serie A

Un cognome che “nasconde” la parola più romantica del mondo: in effetti, quando si vede giocare Giulia Bilamour è impossibile non innamorarsi sportivamente, ancor più dopo quanto successo nella due giorni che ha preceduto la Pasqua a Campobasso. La schiacciatrice genovese DOC si è messa in mostra nella Coppa Italia di B1, dimostrando di meritare palcoscenici ben superiori. Purtroppo la sua squadra, la Pallavolo Concorezzo, si è arresa in finale contro la FGL Castelfranco, ma Giulia si è potuta consolare con un premio molto ambito.

È stata infatti giudicata miglior attaccante della manifestazione, un MVP più che meritato se si tiene conto delle due partite disputate con la formazione brianzola. Nella rocambolesca semifinale vinta al tie-break contro Imola, la schiacciatrice ligure è stata la vera e propria mattatrice con ben 19 punti messi a referto. Nella sfortunata finale, invece, si è fermata a quota 15, risultando la seconda miglior realizzatrice di tutta la partita. Il premio è il coronamento di una lunga carriera a lungo trascorsa sotto la luce della Lanterna.

La giocatrice classe 1995 si è infatti messa in mostra nelle giovanili della Serteco, una delle migliori realtà pallavolistiche genovesi. Dal 2013 al 2018 è stata uno dei punti di riferimento della Normac AVB, sempre nel capoluogo ligure, prima di passare alla PSA Olympia Genova. Dalla stagione 2021-2022 ha invece deciso di lasciare la propria città e da tre anni si è stabilita in modo ottimale in Lombardia. Per due anni ha fatto parte della Bracco Pro Patria, società di Milano con cui ha sfiorato la promozione in A2, mentre dalla stagione attualmente in corso è una giocatrice appunto di Concorezzo.

Anche in questo caso l’obiettivo rimane il salto di categoria e il club monzese può riuscirci benissimo: grazie alle prodezze di Giulia Bilamour sta infatti dominando da inizio campionato il girone A della B1, tanto che i play-off sono ormai praticamente certi. Per la miglior attaccante della Coppa Italia di categoria sarebbe una ulteriore soddisfazione, l’ennesima di una carriera già ora invidiabile.