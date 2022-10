Volley B maschile, il Cus Genova viaggia verso l'esordio

Meno sette all'esordio in campionato e il Cus Genova mette a punto gli ultimi particolari per farsi trovare pronto all'appuntamento. L'avversario sarà lo stesso di un anno fa, vale a dire i piemontesi del Sant'Anna, che rifilarono ai Galletti una dura lezione di pallavolo.

L'occasione per una pronta rivincita è dietro l'angolo e molto si aspetta da questa partita lo schiacciatore Alberto Bellini: "Affrontiamo Sant’Anna come lo scorso anno - dichiara il giocatore al profilo Facebook dei biancorossi - non fu una bella partita la scorsa stagione, con una brutta sconfitta. Confidiamo e stiamo lavorando duramente in una partenza migliore sia nella prima partita che nella prima parte di stagione, per affrontare il campionato con una maggiore tranquillità di classifica".

Classe 1987, Bellini porterà per il secondo anno consecutivo la sua esperienza in questa squadra sulla scorta soprattutto di un curricum di tutto rispetto, avendo raggiunto tre promozioni, dalla B2 alla B1 con Trebaseleghe ed in più l’A2 ottenuta a Cantù e a Brescia.

Tutto questo gli è valso i gradi di capitano che accoglie così: "Ringrazio poi la squadra che mi ha affidato questo riconoscimento, di cui sono molto orgoglioso. Spero di ricoprire al meglio questo ruolo".