Giro d'Italia 2024, la quinta tappa parte da Genova: percorso, orari e chiusure

Una partenza non ha il fascino di un arrivo di tappa, ma è comunque una vetrina importante per la città. Appuntamento mercoledì 8 maggio 2024 per la quinta tappa del Giro d'Italia, Genova-Lucca di 178 km, la terza per ruote veloci. La presentazione si è svolta in Regione martedì 23 aprile.

I corridori percorreranno l'Aurelia da Genova fino a Camaiore, superando Rapallo, Sestri Levante, Sarzana, Carrara e Massa. Approccio a Lucca attraverso la Val Freddana con il Montemagno come unica asperità all'inizio. Secondo le indicazioni fornite dagli organizzatori, il km 0 è previsto in via V Maggio a Quarto.

Il foglio firma sarà posizionato in piazza della Vittoria. Da lì alle 12.46 tutti in sella per percorrere via XX Settembre, galleria Cristoforo Colombo, quindi viale Brigate Partigiane, corso Italia, via Cavallotti e via Caprera. Quindi alle 13 il via ufficiale alla corsa.

La carovana lascerà il territorio della città metropolitana all'altezza del passo del Bracco tra le 14.28 e le 14.40 a seconda della velocità media. Al passaggio dei corridori sull'Aurelia, il traffico verrà chiuso. Per gli appassionati, che non vogliono o non possono spingersi troppo lontano da casa, Ruta e Bracco (quest'ultimo gran premio della montagna) rappresentano i due punti più simbolici dove posizionarsi.

Nel 2022 l'ultimo arrivo di tappa a Genova con Stefano Oldani a trionfare sul traguardo di via XX Settembre.

