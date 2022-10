Cus Genova: buona la prima nel basket, meno nel rugby

Comincia con una sconfitta contro il Rugby Parma il campionato del Cus Rugby in Serie A. Vittoria per il Cus Basket nel classico contro l’Ardita Juventus in Serie C Silver.

Rugby

Avvio di campionato difficile per il Cus Rugby. Gli uomini di Sandri e Bernardini sono stati impegnati domenica allo Stadio Carlini-Bollesan contro il Rugby Parma, autore di sei mete nell’arco dell’intera sfida. Parmigiani che si sono imposti così con il punteggio di 6-39.

Basket

Comincia con una vittoria la stagione del Cus Basket in Serie C Silver. Due punti ottenuti in uno dei grandi classici degli ultimi anni di Serie C Silver: il derby contro l’Ardita Juventus di Coach Chiesa. Una sfida equilibrata nei primi tre quarti, in cui i Biancorossi chiudono sul +2. Nell’ultima frazione l’allungo decisivo, con cui gli Universitari che fanno definitivamente loro la posta in palio nonostante l’assenza di Capitan Dufour, in viaggio di nozze.

ARDITA JUVENTUS vs CUS GENOVA 49-61 (15-13; 27-30; 41-43)

ARDITA JUVENTUS: Lotti 8, Carena 4, Micali 17, Franconi 2, Mancini M., Borghini 5, Brocca 8, Dallorso 2, Mancini P., Carbonaro, Callo, Demarte 3. Coach: Chiesa.

CUS GENOVA: Pasqualetto 8, Vallefuoco 11, Esposito, Pampuro 2, Sommariva 12, Ferraro 13, Casucci 4, Grandeaux, De Censi 3, Scibilia, Cassanello 7, Ricci 1. Coach: Pansolin. Assistente: Taverna.